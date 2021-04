Há alguns anos que se fala de um dispositivo que o Spotify estará a criar. Na verdade, o maior serviço de streaming da Internet nunca revelou nada em concreto, mas os rumores dão como certo que ele existe e será apresentado em breve.

Dando continuidade a muita informação que tem surgido, aparecem agora imagens deste dispositivo. Informação presente na app do Spotify mostrou um pouco mais e surgiram imagens do que poderá ser a próxima proposta que todos vão querer testar.

Spotify terá uma surpresa em breve

Apesar de ser um serviço que se baseia na totalidade em apps dedicadas e num site dedicado na Internet, o Spotify tem experimentado noutras áreas. É quase certo que há um dispositivo a ser preparado há alguns anos, ainda que sem ser materializado.

Informação encontrada numa das apps do Spotify veio mostrar um pouco mais sobre este dispositivo. O Car Thing, nome pelo que é ainda conhecido, surge no código e revelou ainda mais sobre o que já vai sendo falado na Internet.

Dispositivo para substituir a app

Com base nessa informação surgem agora imagens, que revelam a sua forma. Podemos ver a presença de um grande botão do lado direito, um ecrã a cores de grandes dimensões e 4 botões no topo. Este ecrã é agora maior do que o apresentado formalmente em 2019.

Não se sabe ainda como será a ligação deste dispositivo à Internet, mas sabe-se que se dedica ao carro. No seu evento de fevereiro o Spotify não revelou nada sobre o que o Car Thing irá ter ou como o que terá para oferecer aos utilizadores.

Car Thing: streaming mais facilitado

Apresentado em 2019, o Spotify revelou que este seu dispositivo seria apenas para testes. Iria servir também para avaliar o que os utilizadores gostam de ouvir enquanto se deslocam e em situações muito específicas de utilização.

Ao longo dos anos, mesmo sendo um objeto de testes, há muito que tem mudado. O seu design evoluiu, como se pode ver, parece já um produto pronto a ser apresentado. Nome, data de apresentação e até a sua forma final estão ainda por revelar. Isto pode surgir em breve, como se está a ver.