Spotify com livros de graça? Audiolivros em Portugal sem pagar mais na subscrição

O Spotify acaba de confirmar uma das novidades mais pedidas. Até ao final do ano, os utilizadores em Portugal vão ter acesso a um catálogo de audiolivros na app que já usam diariamente para música e podcasts. A boa notícia para quem tem conta paga é que não terá de subscrever qualquer plano adicional nem instalar apps para ouvir romances, ensaios ou biografias.

Esta aposta insere-se num plano global da empresa para levar o formato de literatura falada a mais de 180 mercados antes do fimde 2026. Em Portugal, a integração será nativa e automática para quem já tem a aplicação no telemóvel, no computador ou em outras plataformas.

12 horas grátis por mês para assinantes Premium

Quem tiver uma subscrição Premium ativa vai receber 12 horas mensais de audição. Vão estar incluídas diretamente no valor mensal pago. É uma quota pensada para dar margem a quem quer ouvir um livro de tamanho médio ou acompanhar vários capítulos ao longo das deslocações diárias. Se interromper a reprodução, a aplicação guarda a posição exata e retoma no ponto onde ficou, com o mesmo controlo de reprodução que já existe nos podcasts.

A biblioteca disponibilizada vai ultrapassar os 350 mil títulos em dezenas de idiomas. Traz um esforço declarado de reforço editorial para os catálogos falados em português. Isto significa que os leitores nacionais vão encontrar autores conhecidos e novidades editoriais sem terem de recorrer a importações digitais ou plataformas isoladas.

Como funciona quando o limite acaba?

Para quem devora livros em poucos dias, as 12 horas mensais podem saber a pouco. A plataforma pensou nisso logo de início. O utilizador terá a opção de subscrever o Audiobooks+, um pacote adicional concebido para injetar mais tempo de reprodução na conta sem complicações. Os preços exatos desta extensão para o mercado português vão ser oficializados mais perto do dia de lançamento.

Em alternativa ao reforço de tempo, quem quiser pode simplesmente comprar títulos diretamente na loja digital. Quando adquire um livro em separado, a obra fica vinculada para sempre à sua conta pessoal, permitindo ouvir do início ao fim sem gastar um único minuto do plafond mensal habitual.

Gestão nos planos familiares e a chegada

Nos contratos partilhados, como o Duo ou o Família, o titular principal terá a possibilidade de definir opções e gerir horas adicionais para os restantes membros do grupo. O objetivo passa por manter toda a dinâmica do lar centralizada na mesma fatura mensal. Querem evitar a proliferação de serviços concorrentes como a Audible ou outras soluções independentes.

A data precisa de lançamento em solo nacional ainda não tem dia marcado no calendário. A confirmação oficial aponta para a estreia antes do final de 2026. Quando a funcionalidade ficar ativa nos servidores, as secções de literatura falada vão surgir logo no ecrã inicial, ao lado dos lançamentos musicais e das listas de reprodução habituais.