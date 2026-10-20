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Spotify aperta o cerco às contas partilhadas! Verificação por código QR começou

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O Spotify decidiu apertar o controlo sobre quem utiliza contas partilhadas. O plano Familiar sempre exigiu que todos os membros residissem sob o mesmo teto, mas essa regra era ignorada por muitos. Dividiam a despesa mensal com amigos ou familiares noutras casas. Essa facilidade está com os dias contados com a chegada de uma nova barreira física.

Verificação do Spotify vai apanhar quase todos

Vários utilizadores começaram a receber alertas na aplicação móvel para confirmar a morada através da leitura de um código QR. A ideia passa por garantir que as pessoas estão fisicamente no mesmo espaço para concluir o emparelhamento da conta. Sem essa validação presencial, o serviço bloqueia o acesso à modalidade partilhada.

Travão aos esquemas e regra dos sete dias

O processo decorre diretamente no telemóvel do titular do plano, que gera um código dinâmico nas definições de gestão do Premium. Esse código QR expira em poucos segundos e muda continuamente, o que impede o envio de uma simples captura de ecrã por mensagem para quem estiver à distância. O membro secundário tem de apontar a câmara do seu smartphone e ler a imagem no momento exato.

Spotify Family Plan crackdown?
byu/ALittleLargest intruespotify

Existe ainda uma penalização pesada para quem ignorar o aviso ou falhar a autenticação. Quem for notificado dispõe de uma janela de apenas 7 dias para concluir o procedimento. Caso não o faça a tempo, a conta é desvinculada do grupo e o utilizador fica impedido de aderir a qualquer outro plano Familiar ou Duo durante 12 meses inteiros.

Fechar o cerco às contas partilhadas

Apesar do aperto na segurança, a comunidade já encontrou uma falha imediata no método. Alguns utilizadores relatam que conseguiram ultrapassar a exigência apontando o telemóvel para o ecrã do computador durante uma videochamada, contornando a necessidade de estarem na mesma sala. Ainda assim, exige coordenação rápida devido ao tempo curto de expiração do grafismo.

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byu/ALittleLargest from discussion
intruespotify

Esta fase de testes decorre para já com um grupo restrito de subscritores e exige que a aplicação oficial esteja atualizada para a versão mais recente em ambos os dispositivos. Documentos oficiais nas páginas de suporte de vários países confirmam que a mecânica veio para ficar, alinhando a plataforma de streaming musical com as restrições que outros serviços de conteúdos já aplicam no mercado.

O movimento reflete o interesse em converter subscrições partilhadas em contratos individuais mais rentáveis. Resta saber com que rapidez esta verificação chega a todos os mercados e que ajustes serão feitos para travar os truques que os utilizadores já começaram a partilhar na Internet.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
contas partilhadas QR Spotify

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