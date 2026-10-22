Spotify acaba com a dependência dos smartphones nos carros e estreia app nativa

Quem conduz com frequência conhece bem o ritual: entrar no carro, ligar cabos ou esperar que o Bluetooth e o Android Auto decidam cooperar. Pois bem, esse processo tem os dias contados. O Spotify decidiu mudar de estratégia e lançou a sua primeira aplicação totalmente nativa para automóveis, eliminando por completo a necessidade de emparelhar ou projetar o ecrã do telemóvel para ouvir música na estrada.

A novidade assenta no Android Automotive OS e estreia-se diretamente no sistema de infoentretenimento dos veículos da Audi. Ao contrário das soluções convencionais de espelhamento, o software corre no hardware do próprio automóvel, tirando partido direto do sistema de som, dos ecrãs táteis e dos comandos por voz integrados.

Música sem cabos nem esperas ao volante

A grande vantagem prática salta à vista logo no primeiro arranque. Basta fazer login uma única vez — recorrendo a um código QR ou através de uma página de associação rápida — e o sistema fica pronto. A partir daí, ao ligar o carro, a reprodução de áudio retoma de imediato no ponto em que ficou, sem atrasos de ligação nem necessidade de tirar o smartphone do bolso ou da mala.

Para garantir que a condução permanece segura, a interface foi desenhada de raiz para o contexto automóvel e adapta-se em tempo real. Enquanto o carro estiver em movimento, o ecrã principal bloqueia a visualização de letras e vídeos de podcasts. O condutor passa a controlar as músicas através do comando de voz nativo da marca ou a interagir com o DJ virtual do próprio serviço, mantendo os olhos focados na estrada.

Funcionalidades para quem viaja ou espera

As coisas ficam mais interessantes quando o veículo está parado ou durante os carregamentos da bateria. Com o carro imobilizado, o ecrã central liberta a exibição de videoclipes, podcasts em vídeo e letras sincronizadas. Nos modelos equipados com ecrã secundário para o passageiro dianteiro, quem vai ao lado pode navegar na biblioteca e assistir a conteúdos visuais sem qualquer restrição, sem incomodar o condutor.

A partilha de música entre ocupantes também ficou consideravelmente mais simples com a inclusão do Spotify Jam. Qualquer passageiro pode apontar a câmara do telefone para o ecrã do painel, ler o código QR gerado e somar faixas à fila de reprodução partilhada, tudo sem ter de mexer nas configurações do carro.

A nova aplicação já se encontra disponível através da Audi Application Store para contas gratuitas e subscritores Premium. A lista inicial de modelos inclui os elétricos A6 e-tron e Q6 e-tron, além das gamas A5, Q5 e A6, com chegada prometida aos futuros Q7 e Q9. O Spotify adiantou ainda que a experiência nativa vai chegar a outros fabricantes automóveis ao longo do próximo ano.