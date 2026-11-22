Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Here Without You – 3 Doors Down
3 Doors Down (Three Doors Down) é uma banda de rock alternativo dos Estados Unidos, originária da cidade de Escatawpa, Mississippi fundada por Brad Arnold (vocal e bateria), Matt Roberts (guitarra) e Todd Harrell (baixista). A banda assinou com a Universal Records depois do sucesso de sua música “Kryptonite”. A banda vendeu mais de 15 milhões de cópias pelo mundo desde seu primeiro álbum, The Better Life, que foi lançado em 2000. A banda chegou a fazer cerca de 300 espetaculos por ano..
In Wikipedia
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Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?
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