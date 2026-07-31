O Winamp está de volta para todos e revelou uma parceria surpresa

Muitos conhecem o Winamp e o que oferecia aos utilizadores no campo da música. Esta simples e útil aplicação foi usada por milhões para ouvir os MP3. Após várias tentativas, parece estar agora de volta, mas não vem sozinho. Estabeleceu uma parceria co ma Deezer e quer mudar o mundo do streaming.

O Winamp está de volta novamente

O Winamp, um nome lendário no mundo da música digital, iniciou os preparativos para um regresso triunfal com uma nova parceria estratégica. Através de um acordo com a Deezer, quer oferecer aos utilizadores uma plataforma de música de última geração.

O acordo estabelecido entre o Winamp e o Deezer passa pela integração da tecnologia white-label e do extenso catálogo musical do Deezer no novo serviço de subscrição premium do Winamp. Através desta colaboração, o Winamp planeia oferecer um serviço de streaming moderno, preservando a sua própria marca e experiência de utilizador.

Com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027, o novo Winamp Player pretende redefinir a experiência de audição de música. A aplicação reunirá serviços de streaming de música premium com bibliotecas de música locais, rádio online, podcasts e coleções pessoais na nuvem, tudo num só lugar.

Parceria surpresa com a Deezer

O Winamp pretende enriquecer a experiência de descoberta musical dos utilizadores, oferecendo uma interface personalizável e recursos sociais na sua nova plataforma. A empresa sublinha que este serviço de subscrição proporcionará uma experiência diferente das plataformas de streaming digital existentes.

Num mercado dominado por gigantes como o Spotify, Apple Music e YouTube Music, o Winamp apoia-se na força do seu leitor gratuito para desktop, com mais de 40 milhões de utilizadores ativos. Nesta era de crescente interesse por tecnologias nostálgicas, o Winamp procura combinar características de transmissão modernas com um design clássico.

Depois de ter implementado várias iniciativas no passado, como a integração de NFTs e projetos de aplicações móveis, o Winamp adota agora uma estratégia focada diretamente no seu público principal. A empresa também continua a apoiar os criadores de conteúdo, oferecendo ferramentas de monetização e envolvimento dos fãs aos artistas.