O Spotify apagou milhões de músicas e a culpa é da IA e do spam

A IA está a trazer novos métodos de trabalho positivos, mas tem o lado menos claro da utilização para os criminosos. A prova disso está no Spotify, atualmente inundado de música criada por IA, que muitos já designam por spam. Esta luta contra estas obras acelerou e o Spotify tem equipa dedicada para a lutar contra a música de fraca qualidade gerada pela IA.

Spotify apagou milhões de músicas geradas por IA

Grandes modelos de linguagem e ferramentas sofisticadas de geração de áudio estão a revolucionar a indústria musical tradicional. As plataformas de audição digital, como o Spotify, tornaram-se alvos principais dos spammers que utilizam inteligência artificial, mas as organizações do setor estão a reagir com novos programas de etiquetagem.

Sam Duboff, do Spotify, revelou recentemente que a plataforma foi obrigada a remover 75 milhões de faixas geradas por IA só em 2025. Duboff acredita que a IA não introduziu táticas totalmente novas para as operações de spam. No entanto, também defende que a IA generativa e outras tecnologias de aprendizagem automática levaram o spam de áudio a um novo patamar.

O Spotify tem agora sistemas criados para combater os carregamentos de conteúdo de baixa qualidade gerados pela IA e a recolha de dados por parte de empresas que procuram novos conteúdos para treinar os seus modelos generativos de IA. Duboff confirmou que a empresa tem uma "grande equipa" dedicada a identificar potenciais novos vetores de ataque que possam facilitar a vida dos spammers ou bots de recolha de dados.

Medida para combater spam que inunda plataforma

O executivo apresentou ainda vários dados que destacam a crescente presença de música gerada por IA nas plataformas digitais. Diariamente, os bots enviam cerca de 100 mil "músicas" diferentes para os servidores do Spotify. Grande parte destas faixas são provavelmente "criadas" utilizando serviços de IA generativa ou configurações personalizadas baseadas em LLM.

Duboff reconhece que nem toda a música gerada por IA pode ser descartada como lixo. As 75 milhões de músicas removidas eram conteúdo de baixa qualidade, com pouca criatividade humana para além de uma sugestão preguiçosa de um chatbot. No entanto, os artistas reais estão a usar cada vez mais a IA nos seus trabalhos de produção, tornando ténue a linha que separa a música falsa dos trabalhos com curadoria humana.

Para além dos problemas do Spotify com as faixas de spam, a IA está a forçar a indústria musical a desenvolver novas soluções para o problema imprecisão gerada pela IA. A Federação Internacional da Indústria Fonográfica, a RIAA e outras organizações anunciaram um programa "voluntário" para rotular adequadamente a música gerada por IA, fornecendo uma indicação clara quando uma música foi criada por um chatbot.