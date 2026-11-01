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O que significa o 3 no MP3? Provavelmente não é o que pensa

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O nome MP3 é enganador. Parece um número de versão, mas a realidade é bem diferente. Para os mais curiosos, deixamos a explicação.

O 3 sempre esteve escondido no MPEG-1

MPEG significa Moving Picture Experts Group, um grupo criado em 1988 para definir normas de compressão de áudio e vídeo. O seu primeiro grande sucesso foi o MPEG-1. Dentro desta norma, a secção de áudio foi dividida em três camadas (layers): Camada I, Camada II e Camada III.

Estas camadas não são versões sucessivas, mas sim níveis do mesmo sistema de codificação, com um equilíbrio entre complexidade e compressão.

A Camada III é a mais sofisticada, conseguindo qualidade semelhante com taxas de bits muito mais baixas, mas exigindo mais processamento. É daqui que vem o nome MP3: MPEG-1 Audio Layer III.

Mesa de mistura

O nome famoso não chegou com a tecnologia

A Camada III já existia há anos antes de ser conhecida como MP3. O Instituto Fraunhofer, na Alemanha, foi fundamental no seu desenvolvimento.

Inicialmente, os ficheiros usavam a extensão .bit, pouco memorável. A mudança para .mp3 aconteceu a 14 de julho de 1995, após uma votação interna. Um email do investigador Jürgen Zeller anunciou a decisão e pediu que se abandonasse o .bit. A extensão .mp3 tornou-se rapidamente sinónimo de música digital.

MPEG-3 existiu, o que torna o MP3 ainda mais confuso

Houve de facto um projeto chamado MPEG-3, destinado à televisão de alta definição. No entanto, o MPEG-2 revelou-se suficientemente flexível para cobrir essa necessidade, e o MPEG-3 foi integrado no MPEG-2.

Por isso, a família MPEG salta do MPEG-2 para o MPEG-4. O MP3 seguiu o seu próprio caminho. Mais tarde, o MPEG-2 estendeu as camadas de áudio para suportar taxas de amostragem mais baixas, e por vezes vemos MP3 descrito como MPEG-1/2 Audio Layer III. O III continua a referir-se à camada de áudio, não à terceira geração.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Curiosidades mp3

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