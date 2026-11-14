Gosta de ler? Spotify tem novidade em Portugal. 12 horas de audiolivros sem pagar

A aplicação de streaming mais usada em Portugal acaba de ganhar um argumento de peso para justificar a mensalidade. O Spotify ativou finalmente o acesso a audiolivros no mercado nacional, integrando esta oferta diretamente nas contas dos utilizadores com subscrição.

Quem paga pelo serviço passa a ter direito a 12 horas mensais de audição incluídas no plano base, sem custos adicionais nem aplicações externas. Esta novidade faz parte de um alargamento global que estava restrito a apenas 22 países e que chegará a mais de 180 territórios até ao final do ano

Catálogo gigante com restrições nos planos partilhados

Para os utilizadores no dia a dia, a integração funciona de forma transparente. É possível começar a ouvir um livro durante uma viagem de carro, pausar e retomar exatamente no mesmo segundo dentro da interface habitual onde já moram as playlists e os podcasts. O catálogo global ultrapassa os 350 mil títulos distribuídos por mais de 120 idiomas, incluindo obras em português para responder à procura local.

Contudo, há uma limitação importante que convém ter em conta antes de explorar a biblioteca. Esta vantagem aplica-se aos titulares principais das contas, ficando de fora os membros secundários do pacote Premium Família e quem utiliza o plano Duo através do convite de outra pessoa.

Negócio paralelo dos livros digitais continua a crescer

A estratégia da empresa sueca não passa apenas por oferecer horas no pacote base, mas também por rentabilizar quem consome este formato de forma intensiva. Para os leitores que esgotam o limite mensal rapidamente, existe o suplemento pago Audiobooks+, que adiciona tempo extra de reprodução à conta.

Este modelo complementar já provou ser altamente lucrativo desde que foi lançado há pouco mais de um ano. Os números divulgados pela própria plataforma confirmam mais de um milhão de subscritores deste extra, gerando uma receita anual recorrente acima dos 100 milhões de dólares.

Agora, o foco vira-se também para o público académico. O Spotify acaba de estender o acesso ao extra Audiobooks+ aos planos de estudantes na Irlanda, Bélgica, Áustria e Finlândia, preparando terreno para levar esta modalidade estudantil a outros países ao longo do próximo ano.