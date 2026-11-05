Este site junta milhares de rádios de todo o mundo num mapa interativo

A Internet já nos permite e oferece muita coisa, mas uma das mais interessantes, ainda que simples, é poder ouvir rádios do Egito aos Estados Unidos. Criado por um estúdio na Finlândia, o Roulette Radio é um serviço gratuito que permite ouvir rádios online através de um globo 3D, rodeado por um céu construído com dados reais da NASA e da NOAA.

Para aqueles leitores que gostaram do Radio Garden, sobre o qual falámos há uns meses, temos uma proposta semelhante. Chama-se Roulette Radio e é um projeto do GenTake, o estúdio de Ville, na Finlândia, que junta a descoberta de estações à exploração de um globo tridimensional, que funciona diretamente no navegador, sem registo e sem custos.

Cada estação surge como um ponto luminoso numa Terra em 3D, e basta tocar numa luz para ouvir a emissão. Segundo o criador, o mapa reúne mais de 13 mil estações, das quais 81 são portuguesas.

Além de selecionar uma cidade ou pesquisar por estação ou país, o utilizador pode recorrer à opção Spin the world, que escolhe um destino aleatório e sintoniza a estação mais próxima quando o globo para de rodar.

O elemento que mais distingue o Roulette Radio é o céu que envolve o globo, construído com informação real: imagens do Sol obtidas pelo observatório SDO da NASA nas últimas horas, a fase real da Lua e a posição dos planetas, a previsão de auroras e imagens de satélite das nuvens da NOAA, bem como passagens de asteroides com dados da NASA/JPL.

Além disso, o mapa dispõe de um modo que acompanha o nascer do sol à volta do mundo e muda para a estação seguinte à medida que a alvorada avança.

Géneros musicais e outras funcionalidades

A plataforma permite descobrir estações por género musical, entre os quais Pop, Rock, Jazz, Música Clássica, Electronic, Techno, House, Hip-hop, Metal, Reggae e Blues, e inclui uma modalidade mundial, ainda em versão beta, que alarga a oferta a 61.742 estações de 227 países.

Os utilizadores podem consultar as estações favoritas, acompanhar as reproduções recentes e explorar uma seleção de rádios populares.

Como mencionado acima, o serviço funciona no navegador, tanto no computador como no telemóvel, e dispensa a instalação de uma aplicação ou a criação de uma conta. A interface não está disponível em português, estando apenas em inglês.