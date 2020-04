Apple Music é já a segunda maior plataforma de streaming de música

Os serviços de streaming são cada vez mais utilizados e agora uma pesquisa da Counterpoint Research vem traduzir isso em números.

Esses resultados mostram que o recurso às plataformas de streaming de música aumentou 32% em 2019, face ao ano anterior, e que a Apple Music se tornou no segundo serviço mais utilizado em todo o Mundo.

De acordo com o último relatório da pesquisa realizada pela Counterpoint Research, em 2019 o serviço global de assinatura de serviços de streaming de música teve um aumento de 32%, comparativamente ao ano de 2018. Em números, a quantidade de utilizadores destes serviços é agora superior a 358 milhões.

Os dados da Counterpoint Research reforçam a popularidade do Spotify, sendo o serviço de streaming de música mais utilizado em todo o Mundo, com 31% da receita global e 35% de assinantes globais pagos.

Por sua vez, a Apple Music passa a ser o segundo serviço mais utilizado, com 19% dos assinantes. A Apple já tinha anunciado anteriormente o alcance de 60 milhões de utilizadores que pagam o serviço.

Em terceiro lugar aparece a Amazon Music, com 15% dos assinantes.

De acordo com Abjilash Kumar, analista responsável desta pesquisa:

O Spotify manteve o primeiro lugar com a ajuda de promoções como o Spotify Premium grátis por três meses, reduções de preço, campanhas personalizadas e foco em conteúdo exclusivo. Já as gigantes da tecnologia como Amazon, Apple e Google concentraram-se no streaming de música e têm dinheiro suficiente à disposição para se tornarem fortes concorrentes ao Spotify. A Apple Music está a melhorar a sua aplicação, como a introdução do modo noturno, listas de reprodução selecionadas para alcaçar um grupo, etc.

Para além destes resultados, a Counterpoint Research acredita ainda que os serviços de streaming de música possam crescer cerca de 25% neste ano de 2020. A empresa de pesquisa estima que o número de utilizadores deste serviço alcance os 450 milhões.

As assinaturas pagas cresceram 32% ano após ano, comparativamente aos 23% (ano após ano) de utilizadores ativos mensalmente. Isto sugere que as pessoas estão prontas para pagar pelo streaming de música para uma experiência sem problemas. No entanto, isto não é totalmente controlado pelo utilizador. As plataformas de streaming de música seguem uma abordagem de duas etapas para obter assinantes, primeiro através do registo na plataforma como utilizadores gratuitos através de excelentes campanhas publicitárias e, em segundo lugar, com ofertas atraentes para os tornar assinantes que pagam.