Mundial 2026: presidente da FIFA testou o sistema de VAR nos ecrãs Hisense RGB MiniLED

A Hisense reforça a sua presença no Mundial da FIFA 2026 e o seu papel como Fornecedor Oficial de Televisão para Revisão do sistema de Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) do torneio ao equipar o recém-inaugurado Centro Internacional de Transmissão (em inglês, IBC), em Dallas, com as suas avançadas televisões RGB MiniLED.

Considerado o principal centro de comunicação e difusão do campeonato, o IBC escolheu a tecnologia da Hisense para apoiar a cobertura global dos jogos e as transmissões em direto para milhões de espetadores em todo o mundo.

Durante a inauguração oficial, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, testou no local o sistema de VAR nos ecrãs Hisense RGB MiniLED.

Esta escolha reforça a confiança na inovação e qualidade de imagem da Hisense, cujas televisões RGB MiniLED apoiam os árbitros na análise de lances através de uma tecnologia de visualização de elevado desempenho.

Segundo a Hisense, esta tecnologia foi concebida para decisões mais precisas e fiáveis, colocando a marca no centro de uma das maiores operações de transmissão desportiva do mundo.

O IBC foi descrito pelo presidente da FIFA como "o centro de transmissão internacional mais avançado tecnologicamente e de última geração do mundo".

Durante a visita às instalações, Gianni Infantino passou também pela sala do VAR, onde simulou operações de arbitragem através das televisões Hisense RGB MiniLED, experimentando em primeira mão a precisão visual e a reprodução cromática necessárias para apoiar decisões críticas durante os jogos.

Este é mais um passo para oferecer uma qualidade de imagem e precisão excecionais, demonstrando como a tecnologia pode apoiar e melhorar diferentes aspetos do jogo durante o torneio.

Disse Nick Brown, diretor de Parcerias Comerciais da FIFA.

Hisense responde aos mais elevados padrões de transmissão

A escolha das televisões Hisense RGB MiniLED para equipar o IBC reflete a capacidade de inovação tecnológica da marca para responder aos mais elevados padrões de transmissão deste evento desportivo.

Conforme já explorámos, a solução RGB MiniLED utiliza LEDs com díodos independentes de cor vermelha, verde e azul, e permite gerar a cor diretamente na fonte, bem como alcançar níveis superiores de brilho, contraste e precisão cromática.

Esta tecnologia permite também captar detalhes visuais extremamente subtis, desde disputas entre jogadores e posicionamentos na linha de fora de jogo até momentos decisivos de golo, "assegurando uma experiência de visualização fiável e um suporte técnico de excelência tanto para as operações de arbitragem como para a cobertura profissional de eventos e transmissões em direto".

Como pioneira nesta tecnologia, a Hisense continua a liderar a inovação e a impulsionar a evolução do RGB MiniLED, definindo novos padrões para a próxima geração de ecrãs e contribuindo para transformar a forma como o futebol é arbitrado, produzido, transmitido e vivido pelos adeptos em todo o mundo.