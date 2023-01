Já viu uma série de que gostava a ser cancelada? Para a Netflix, não era bem-sucedida!

A Netflix já revoltou muitos fãs, por cancelar séries que se acreditava serem de sucesso. Contudo, novas declarações dos executivos da plataforma de streaming dão a saber que a empresa nunca cancelou produções que foram verdadeiramente bem-sucedidas.

Os critérios dos executivos e dos telespectadores para mensurar o sucesso não são os mesmos.

Ao longo dos seus anos de atividade, a Netflix construiu uma reputação de inflexibilidade quanto à continuidade das suas séries e filmes. Esta forma de pensar os seus originais revoltos muitos fãs, porque veem produções que consideram ser de sucesso a ficarem pelo caminho.

No entanto, contrariamente àquela que é a perceção dos utilizadores, Ted Sarandos e Greg Peters revelaram, numa entrevista à Bloomberg, que “nunca cancelaram uma produção de sucesso”. Os co-CEOs foram confrontados sobre as queixas constantes relativamente à tendência de cancelar séries quando estas estão a crescer ou a correr a boca do mundo.

Apesar do potencial de algumas séries, a verdade é que, em certos casos, destinavam-se a um segmento muito pequeno, para o orçamento que a sua produção implicava.

O segredo é poder falar com uma audiência pequena com um orçamento pequeno e uma audiência grande com um orçamento grande. Se o fizerem bem, podem fazê-lo para sempre.

Explicou Ted Sarandos, esclarecendo que o que motiva a renovação de uma série não é a classificação que obtém, nem o quão viral se torna nas redes sociais. Por sua vez, depende do número de espectadores que consegue conquistar e da garantia de recuperação do investimento.

De qualquer forma, a Netflix não partilha, regularmente, estatísticas completas de audiência sobre as suas produções originais. Assim sendo, e tendo apenas disponível uma compilação de séries pelas horas vistas, o público não compreende os parâmetros que motivam o cancelamento de uma série e, por isso, mostram revolta e desentendimento, quando acontece.

