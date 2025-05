Honor quer dar vida às fotografias: transformar imagens em vídeo na própria galeria

Nas mãos de utilizadores comuns, a Inteligência Artificial (IA) pode servir para um sem número de fins, especialmente os recreativos. De facto, há já smartphones equipados com imensas funcionalidades potencializadas pela tecnologia, facilitando várias ações. Em breve, a Honor permitirá transformar imagens em vídeos na própria galeria!

Num anúncio entusiasmante, a Honor partilhou que os modelos da sua série 400, a chegar a 22 de maio, permitirão transformar imagens em vídeo, dando vida às fotografias diretamente através da galeria do smartphone.

Ainda que seja baseada no modelo de IA Veo 2 da Google, a nova funcionalidade deverá ser disponibilizada aos utilizadores da Honor antes de chegar aos clientes Gemini.

O anúncio do recurso AI Image to Video da Honor foi feito por via do YouTube:

[Vídeo original]

Utilizadores poderão ir "além da fotografia estática", com a Honor

Conforme a marca, na descrição do vídeo, "a série Honor 400 pode transformar sem esforço as suas imagens em vídeos cativantes com o AI Image to Video, dando uma nova vida às suas fotografias".

Conforme divulgado, num espaço de um ou dois minutos, a tecnologia gerará um vídeo coerente de cinco segundos com base nas imagens estáticas disponíveis ou selecionadas, estejam elas em modo retrato ou paisagem.

As informações revelam que os utilizadores de um smartphone da série Honor 400 poderão usar a nova ferramenta de IA gratuitamente nos primeiros dois meses. Durante esse período, deverá ser possível fazer dez vídeos por dia.

Entretanto, o recurso deverá exigir uma assinatura para uso ilimitado.