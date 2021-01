Estes são os filmes e séries que vão estrear na Netflix em fevereiro

E assim, num piscar de olhos, já se passou um mês deste novo ano de 2021. Fevereiro está mesmo aí à porta e com ele também chegam várias novidades à plataforma de streaming Netflix.

Desta forma, vamos então conhecer quais são os filmes e as séries que vão estrear neste segundo mês na Netflix.

Filmes e séries que vão estrear na Netflix em fevereiro de 2021

Dia 3 – As inseparáveis

As melhores amigas Tully e Kate apoiam-se mutuamente na alegria e na tristeza e partilham assim um laço inquebrável que as acompanha da adolescência até à ternura dos 40.

A primeira temporada desta série original Netflix estreia então já dia 3 de fevereiro e está indicada para maiores de 16 anos.

As inseparáveis

Dia 5 – Malcolm & Marie

Quando um cineasta e a namorada regressam da estreia do seu mais recente filme, tensões latentes e revelações dolorosas levam-nos a confrontar os seus sentimentos.

Este filme Netflix tem estreia marcada para dia 5 de fevereiro e é indicado a maiores de 13 anos.

Malcolm & Marie

Dia 5 – Missão Victory

Enquanto perseguem detritos espaciais e sonhos longínquos em 2092, quatro inadaptados descobrem segredos explosivos quando tentam fazer uma troca que envolve um robô.

Missão Victory vai também estrear na próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro e está aconselhado a maiores de 13 anos.

Missão Victory

Dia 10 – Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil

A infame reputação do Hotel Cecil afunda com o desaparecimento de Elisa Lam. Esta série é do criador de “As gravações de Ted Bundy” e analisa os meandros obscuros do crime.

A série estreia então já dia 10 de fevereiro e é aconselhada a maiores de 16 anos.

Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil

Dia 12 – A Todos os Rapazes: Agora e para Sempre

O último ano do liceu ganha destaque enquanto Lara Jean regressa de uma viagem de família à Coreia e pondera os seus planos para a universidade… com e sem Peter.

Este filme Netflix vai estrear dia 12 de fevereiro e, por sua vez, está indicado para maiores de 7 anos.

A Todos os Rapazes: Agora e para Sempre

Dia 17 – Por Trás dos seus Olhos

Uma mãe solteira vê-se enredada num retorcido jogo psicológico quando se torna amante do psiquiatra para quem trabalha e, por conseguinte, trava amizade com a sua misteriosa mulher.

Pode ver o primeiro episódio de Por Trás dos seus Olhos a partir do dia 17 de fevereiro. A série está aconselhada a maiores de 16 anos.

Por Trás dos seus Olhos

Dia 19 – Tribes of Europa

Em 2074, três irmãos procuram alterar o destino da Europa, qua acabou fraturada em incontáveis microestradas em conflito após uma catástrofe global.

Esta série Netflix estreia então dia 19 de fevereiro e está aconselhável a maiores de 16 anos.

Tribes of Europa

Dia 19 – Tudo Pelo Vosso Bem

Uma curadora rouba dos clientes idosos sob os seus cuidados, mas a a sua última vítima guarda uma surpresa que pode acabar com este esquema.

O filme Tudo Pelo Vosso Bem também vai estrear dia 19 de fevereiro, e destina-se assim a maiores de 13 anos.

Tudo Pelo Vosso Bem

Dia 23 – Pelé

Com imagens raras de arquivo e entrevistas exclusivas, este documentário homenageia o ícone do futebol Pelé que personificou o jeito brasileiro de jogar futebol.

Pode ver este filme Netflix a partir do dia 23 de fevereiro, o qual está indicado para maiores de 7 anos.

Pelé

Dia 26 – Louco por Ela

Depois de se internar voluntariamente na instituição psiquiátrica onde está a mulher por quem se apaixonou, Adri descobre que sair de lá é mais difícil do que pensava.

Este curioso filme original Netflix estreia dia 26 de fevereiro e pode ser visto por maiores de 16 anos.

Louco por Ela

Recorde também as estreias de filmes e séries em janeiro de 2021.

Qual destes filmes e séries Netflix vai ver?