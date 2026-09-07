Este mapa gratuito mostra onde foram filmados milhares de filmes, séries e videojogos

Sempre quis saber se aquela cena icónica do seu filme preferido foi mesmo filmada onde parece? Há um website gratuito, sem publicidade e sem registo, que responde a essa pergunta, através de um mapa-múndi interativo com quase 16 mil locais reais de filmagem.

O Movie Scene Map é um mapa interativo e totalmente gratuito que junta 15.845 locais reais de filmagem espalhados por 166 países. Estúdios, castelos, ruas, paisagens naturais... muito do que já serviu de cenário a um filme ou série de televisão está ali.

Ao entrar no website, o utilizador vê um mapa-múndi e pode explorá-lo, procurando por um título ou procurando por um local.

De ressalvar que os animes e mangás são catalogados não pelo local onde foram filmados, mas pelo local onde a história se desenrola.

Como funciona o Movie Scene Map

A espinha dorsal dos dados deste projeto é a Wikidata, através das declarações estruturadas de "local de filmagem" que os editores associam a cada produção.

Contudo, desde agosto de 2026, o website passou também a ler o texto dos artigos da Wikipédia, à procura de locais mencionados em prosa que o Wikidata ainda não tenha registado como dados estruturados.

Estas duas fontes nunca se misturam. Tudo o que vem de texto corrido em vez de dados estruturados é claramente identificado como per Wikipedia, porque uma frase escrita num artigo é uma evidência mais fraca do que um dado estruturado por um editor.

Essa separação estende-se ainda a uma terceira camada, que lê o artigo do próprio local, em vez do da produção. Por ser a evidência mais frágil de todas, não chega a colocar um pino no mapa.

Conforme se lê na secção About, nada no website é gerado automaticamente ou inventado. Cada informação tem uma fonte rastreável, e cada página inclui um link direto para o registo que lhe deu origem.

Explore o mapa!

Além do mapa interativo, o site oferece páginas dedicadas por país, por tipo de local (castelos, estúdios, paisagens, ruas, cidades) e uma lista das 150 cenas mais famosas alguma vez filmadas em locais reais.

É possível navegar pelas produções mais cobertas pela Wikipédia, de "Game of Thrones" a "Forrest Gump", passando por "Breaking Bad" ou "Squid Game", ou explorar os países com mais locais registados, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido e França.

Todo o conjunto de dados está disponível em formato GeoJSON ou CSV, sob licença CC0, e existe um endpoint MCP só de leitura, pensado para que assistentes de Inteligência Artificial possam consultar esta informação diretamente.