O tamanho de um ficheiro de música depende, em grande parte, da forma como o áudio é comprimido. MP3, AAC e FLAC são três dos formatos mais conhecidos, mas utilizam métodos diferentes para reduzir a quantidade de dados necessária para armazenar uma gravação. Afinal, o que distingue estas tecnologias?

O que é a compressão de áudio?

O áudio digital é representado através de uma sequência de valores numéricos que descrevem a amplitude do sinal sonoro ao longo do tempo, este processo começa normalmente com a conversão do som analógico em dados digitais, através de um método conhecido como Pulse-Code Modulation (PCM).

Durante este processo, o sinal sonoro é analisado em intervalos regulares, sendo registada a sua amplitude em cada um desses momentos, cada valor obtido é depois convertido numa representação binária, utilizando um determinado número de bits.

A forma como esta conversão é realizada depende de dois parâmetros, a frequência de amostragem, que determina quantas vezes por segundo é recolhida uma amostra do sinal, e a profundidade de bits, que define a precisão com que cada amostra é representada.

Quanto maiores forem estes valores, maior será a quantidade de dados necessária para representar o áudio sem compressão, tendo isso em conta a compressão de áudio procura reduzir essa quantidade de informação, permitindo armazenar ou transmitir gravações com menos espaço e largura de banda. Para isso, existem duas abordagens.

Compressão com perdas

A compressão com perdas, procura reduzir significativamente o tamanho dos ficheiros através da eliminação ou simplificação de informação do sinal original, para o conseguir, alguns codecs recorrem a modelos psicoacústicos, que procuram reproduzir determinadas características da audição humana tendo o objetivo de identificar componentes sonoras que dificilmente serão percetíveis e reduzir a precisão com que são representadas.

O MP3 e o AAC utilizam este tipo de compressão.

Compressão sem perdas

Ao contrário da abordagem anterior, a compressão sem perdas, procura reduzir o tamanho do ficheiro sem eliminar qualquer informação do áudio original, neste caso, o algoritmo identifica padrões e redundâncias existentes nos dados, utilizando métodos matemáticos para os representar de forma mais eficiente.

O FLAC é um dos exemplos desta abordagem.

MP3

O MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) é um formato de compressão que teve um papel fundamental na popularização da música digital, foi definido no âmbito das normas MPEG, um conjunto de normas internacionais que estabelecem regras para a compressão e codificação de áudio e vídeo.

O seu funcionamento combina várias técnicas de processamento. Primeiro, o sinal sonoro é analisado e dividido em componentes de frequência, depois, um modelo psicoacústico ajuda a determinar quais os componentes que podem ser representados com menor precisão sem provocar diferenças demasiado percetíveis.

A informação resultante passa por um processo de quantização e codificação, utilizando, entre outras técnicas, a codificação de Huffman para representar os dados de forma mais eficiente.

Uma das características mais importantes do MP3 é a possibilidade de escolher a taxa de bits durante a codificação, esta taxa representa a quantidade de dados utilizada para representar um segundo de áudio e é normalmente expressa em kilobits por segundo (kbps). O MP3 também suporta taxas de bits constantes (CBR) e variáveis (VBR).

AAC

O AAC (Advanced Audio Coding) é outro formato de compressão com perdas, desenvolvido como uma alternativa mais eficiente ao MP3.

Faz parte das normas MPEG-2 e MPEG-4 e foi concebido para oferecer uma melhor relação entre qualidade sonora e tamanho do ficheiro, tal como o MP3, o AAC utiliza modelos psicoacústicos para identificar informação que pode ser eliminada, no entanto, recorre a técnicas de codificação mais avançadas.

Entre as suas características destaca-se a maior eficiência de compressão, permitindo, geralmente, obter uma qualidade sonora semelhante à do MP3 utilizando menos dados. O AAC disponibiliza também diferentes perfis de codificação, adaptados a várias necessidades.

O AAC tornou-se particularmente relevante no ecossistema de dispositivos móveis e serviços digitais, sendo utilizado, por exemplo, em conteúdos distribuídos através de ficheiros MP4 e M4A. É importante referir que AAC e MP4 não são exatamente a mesma coisa, o AAC é o codec responsável por codificar o áudio já o MP4 é um formato contentor que pode armazenar áudio, vídeo e outros dados.

FLAC: preservar a qualidade original

O FLAC (Free Lossless Audio Codec) ao utilizar compressão sem perdas, em vez de eliminar componentes sonoras consideradas menos relevantes, este codec procura identificar padrões e redundâncias nos dados do áudio, permitindo representá-los com menos informação.

O processo começa por dividir o sinal em blocos de amostras, depois, são aplicados métodos de previsão que procuram estimar os valores das amostras seguintes com base nas anteriores, o algoritmo calcula a diferença entre os valores previstos e os valores reais, produzindo uma sequência de resíduos, como estes valores tendem a ser relativamente pequenos e apresentam padrões aproveitáveis, podem ser codificados de forma eficiente através de técnicas como a codificação de Rice.

Uma das principais vantagens do FLAC é, por isso, permitir armazenar música com a mesma informação digital da fonte original, mantendo uma dimensão inferior à de um ficheiro PCM sem compressão. No entanto, existe uma desvantagem: os ficheiros FLAC tendem a ocupar mais espaço do que os ficheiros MP3 ou AAC, visto que não eliminam informação para atingir taxas de compressão tão elevadas.

Qual é o formato mais indicado?

Em suma, não existe um formato ideal para todas as situações. O MP3 e o AAC privilegiam a redução do tamanho dos ficheiros, enquanto o FLAC procura preservar integralmente os dados do áudio. Compreender estas diferenças permite escolher o formato mais adequado às necessidades de cada utilizador.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.