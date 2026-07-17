Stranger Things celebra 10 anos com edição especial em VHS na Netflix

A Netflix está a assinalar uma década de Stranger Things com uma versão da primeira temporada com efeitos visuais e sonoros que recriam a experiência de ver a série numa cassete VHS alugada nos anos 80.

Uma década de sucesso

Foi a 15 de julho de 2016 que Stranger Things chegou à Netflix, marcando o início de um dos maiores fenómenos televisivos da plataforma.

Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, a série apresentou o desaparecimento misterioso de um rapaz em Hawkins, Indiana, e a procura liderada pelos seus amigos, com a ajuda de uma jovem com poderes sobrenaturais.

Uma década e cinco temporadas depois, os números falam por si:

Mais de 70 prémios internacionais, incluindo 12 Emmys;

1,5 mil milhões de visualizações contabilizadas até março de 2026;

As temporadas 4 e 5 figuram entre as mais vistas de sempre na história da Netflix.

A viagem no tempo: edição VHS

Para celebrar a efeméride, a Netflix decidiu apostar na nostalgia máxima, disponibilizando uma edição especial da primeira temporada que simula, através de efeitos visuais e sonoros, o aspeto e o som de uma cassete VHS alugada numa vídeo-clube em 1983, ano em que a história da série se desenrola.

Quem quiser ver ou rever os primeiros episódios como seria em 1983 pode fazê-lo através deste link ou procurar por "Stranger Things VHS" diretamente na plataforma.

Mais do que uma série: merchandise e experiências

As comemorações não ficam por aqui. A Netflix aproveitou o aniversário para lançar uma série de produtos e experiências dedicados aos fãs:

Uma box set em vinil com 17 discos , reunindo toda a banda sonora das cinco temporadas, composta pela dupla Kyle Dixon e Michael Stein;

, reunindo toda a banda sonora das cinco temporadas, composta pela dupla Kyle Dixon e Michael Stein; Uma nova linha de Funko Pop! , com figuras em versão "Rightside Up" e "Upside Down" de personagens como Eleven, Will, Hopper e Barb;

, com figuras em versão "Rightside Up" e "Upside Down" de personagens como Eleven, Will, Hopper e Barb; Edições especiais em Blu-ray e 4K da série completa , com conteúdos extra e material dos bastidores;

, com conteúdos extra e material dos bastidores; Um livro deluxe sobre a criação da série, com contributos dos Duffer Brothers e da equipa.

No plano das experiências físicas, a peça de teatro "Stranger Things: The First Shadow" continua em cena na Broadway e no West End londrino, enquanto as Netflix House de Filadélfia e Dallas oferecem experiências imersivas baseadas no universo da série.

Já a Universal Studios prepara, para o Halloween deste ano, uma casa assombrada inspirada na quinta temporada.

Uma série nostálgica desde o início

Dez anos depois da sua estreia discreta, Stranger Things tornou-se um fenómeno cultural global, e a Netflix não poupa esforços para celebrar esse percurso, da nostalgia analógica do VHS às experiências imersivas mais modernas.

Para quem quiser ver ou rever esta história, a plataforma disponibiliza as cinco temporadas na íntegra, complementadas pelo documentário "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5".

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