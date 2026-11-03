Sequestro de um avião da TAP em 1980 inspira o primeiro filme português da Netflix

Realizado por João Nuno Pinto e protagonizado por Rui Pedro Silva, Afonso Pimentel e Victoria Guerra, “Operação TAP” é o primeiro filme da Netflix em Portugal e inspira-se num sequestro de um voo da TAP ocorrido em 1980.

A Netflix anunciou o início das gravações de “Operação TAP”, que será o primeiro filme da plataforma de streaming produzido em Portugal. Até agora, a presença da Netflix na ficção portuguesa passava especialmente por séries, como “Glória”, a primeira série portuguesa da plataforma. Assim sendo, este projeto alarga a colaboração com a produção nacional ao formato de longa-metragem.

Um caso real como ponto de partida

O filme é livremente inspirado num episódio real que ficou conhecido como o caso do “piratinha do ar”. A 6 de maio de 1980, um adolescente de 16 anos, armado com uma pistola, sequestrou um voo da TAP entre Lisboa e Faro, e obrigou o avião a seguir para Madrid. De acordo com a sinopse oficial da Netflix, o jovem desvia o veículo e exige 10 milhões de dólares, transformando passageiros e tripulantes em reféns de uma noite de tensão e incerteza.

A plataforma sublinha que a narrativa não se fica pela ameaça de violência, uma vez que o que começa como um episódio de medo acaba por revelar uma história inesperada de empatia e humanidade entre o jovem sequestrador e as pessoas que mantém reféns. A Netflix descreve o filme como uma aventura com ar oitentista e com um ritmo atual, que combina tensão e emoção.

Quem está por detrás do projeto

A realização está a cargo de João Nuno Pinto, conhecido por “Mosquito” e “18 Buracos para o Paraíso”, e o argumento é assinado por Pedro Lopes, Miguel Rico e Marina Preguiça Ribeiro.

No elenco principal surgem Rui Pedro Silva, que integrou “Restos do Vento” e “Maria Vitória”, Afonso Pimentel, de “Memórias do Cárcere” e “Rabo de Peixe”, e Victoria Guerra, que participou em “Amor Impossível” e em “Glória”.

A produção pertence à SPi, empresa do Grupo SP Televisão, que foi também responsável pela produção de “Glória”, e, apesar de as gravações já terem arrancado, a Netflix ainda não anunciou uma data de estreia.

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