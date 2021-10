Rússia: Tripulação que vai gravar o primeiro filme na ISS já está a caminho

Chegamos ao futuro e, agora, também o cinema quer fazer história, gravando um filme fora da Terra. Embora Tom Cruise tenha dado a cara pelo primeiro anúncio de um filme desenvolvido no espaço, a Rússia apressou-se e já tem uma tripulação a caminho.

Então, a Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) vai ser, efetivamente, palco do filme The Challenge.

Se tudo correr como planeado, a Rússia será pioneira na rodagem de um filme fora da Terra. A caminho da ISS estão já o realizador Klim Shipenko e a atriz Yulia Peresild, que começarão a gravar o filme The Challenge nos próximos dias. Junto deles está também o cosmonauta Anton Shkaplerov.

Em setembro, a Rússia obteve autorização médica para enviar o realizador e a atriz num voo espacial. Hoje, partiram do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e estão ambos a caminho da ISS a bordo de uma nave espacial Soyuz. Por lá ficarão durante cerca de 12 dias.

Para que a viagem fosse possível e para garantir que sobrevivem, o realizador e a atriz tiveram de se habituar à gravidade zero e aprender o funcionamento dos sistemas da nave espacial Soyuz MS-19. Mais do que isso, aprenderam como devem reagir caso caiam no mar, bem como atuar quando aterrarem na Terra.

Tendo o lançamento acontecido hoje, o filme da Rússia está, então, à frente do de Tom Cruise. Recorde-se que o ator e realizador prepara-se para gravar uma das cenas do próximo Mission: Impossible no espaço. Embora não tenham sido adiantadas muitas informações, sabe-se que o orçamento para a sua produção ronda os 200 milhões de euros, e que Tom Cruise fará parte do elenco.

Além disso, já foi anunciado que a viagem será organizada pela NASA e pela SpaceX, tendo esta última sido escolhida por ser a única empresa privada com autorização para o fazer.