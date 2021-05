Rússia enviará atriz para a ISS já em outubro

Além da exploração espacial que temos vindo a conhecer, também o cinema quer ir mais além e produzir um filme fora da Terra. Depois de anunciado que Tom Cruise iria viajar até ao espaço, a Rússia revelou estar à procura de uma atriz para produzir o seu próprio filme na Estação Espacial Internacional.

As autoridades russas anunciaram agora, não só a atriz que irá viajar até à ISS, como também a data da partida.

Rússia antecipa-se aos Estados Unidos

Indo além da exploração espacial, a Rússia e os Estados Unidos da América estão numa corrida que tem como objetivo filmar o primeiro filme no espaço. Há uns meses, os americanos anunciaram que a estrela que os representará será Tom Cruise com o Mission: Impossible.

Agora, a Roscosmos, Agência Espacial Federal Russa, revelou que a estrela que voará em seu nome será a atriz Yulia Peresild, de 36 anos, juntamente com o diretor Klim Shipenko. A viagem até à ISS está prevista para o mês de outubro.

Será quebrada uma barreira

A equipa de produção partirá no dia 5 de outubro do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo de uma nave espacial Soyuz, lançada a partir de um foguetão homónimo.

Provisoriamente, o filme intitula-se “Challenge” e, segundo a Roscosmos, pela BBC, pretende “abrir o espaço a um maior leque de pessoas”. Se assim for, antecipar-se-á ao Mission: Impossible, protagonizado por Tom Cruise, cujas filmagens estão também previstas para outubro deste ano. Este que é um projeto do ator, da NASA e da SpaceX de Elon Musk.

Embora o cinema possua um longo historial de produções que pretendem aproximar os telespectadores daquilo que é o espaço, nunca uma filmagem em órbita esteve tão próxima como agora. Portanto, esta nova corrida espacial adquire toda uma nova dimensão, pela barreira narrativa que será quebrada.

