Novidades no Prime Video para setembro de 2026

Setembro é mês de regresso à rotina, seja às aulas ou ao trabalho. Apesar de ainda ser verão e o tempo ainda convidar para umas idas à praia ou à piscina, as sessões de cinema em casa voltam a ser um programa a considerar. Eis as novidades que chegam ao catálogo do Prime Video.

Além das novidades gratuitas, o Prime Video recebe, também, novidades para comprar ou alugar, nomeadamente os filmes Vaiana e O Dia da Revelação.

Calendário WNBA em setembro 20 de setembro - Chicago Sky vs. Atlanta Dream

- Chicago Sky vs. Atlanta Dream 20 de setembro - Seattle Storm vs. Golden State Valkyries

Dia 1 - Velocidade Total (filme)

Depois de um assalto correr mal, um ladrão e uma órfã problemática unem-se para resgatar a sua parceira, raptada por um implacável traficante de droga e o seu carismático assassino.

Dia 2 - The Runner (filme)

Uma advogada de sucesso atravessa Londres numa corrida contra o tempo para salvar o filho raptado, seguindo as instruções enigmáticas de uma misteriosa voz ao telefone.

Dia 3 - The Monkey (filme)

Quando os gémeos Bill e Hal encontram no sótão um velho macaco de brincar que pertenceu ao pai, uma série de mortes horríveis começa a acontecer.

Os irmãos decidem livrar-se do brinquedo e seguir com as suas vidas, mas acabam por se afastar ao longo dos anos.

Dia 4 - Blindado Sem Saída (filme)

Um pai e um filho, seguranças de uma empresa de transporte de valores, são surpreendidos por um grupo de assaltantes enquanto atravessam uma ponte. Presos no local, terão de encontrar uma forma de escapar e sobreviver.

Dia 6 - The Front Room (filme)

Um casal que acaba de descobrir que vai ser pai vê-se obrigado a acolher a madrasta, de quem estava afastado e que enfrenta problemas de saúde.

Dia 7 - Coração de Mãe (série)

"Coração de Mãe" é a história de Linda, uma mulher na casa dos quarenta, simples, tão bonita quanto guerreira, que desespera ao ver o seu filho ir preso depois de a salvar das mãos de um marido violento.

Se aquela data inevitavelmente a transforma, há outra que nunca esquecerá: o dia em que um desconhecido milionário lhe faz uma proposta que virará o jogo para sempre.

Dia 9 - Enfrentados: Marfil (filme)

Marfil Cortés, filha de um magnata espanhol, é raptada misteriosamente em Nova Iorque e passa a ser protegida pelo guarda-costas Sebastián Moore. Apesar das diferenças entre os dois, a atração cresce enquanto enfrentam novas ameaças em Espanha, onde nada é o que parece.

Dia 11 - Na Zona Cinzenta (filme)

Uma equipa secreta de agentes de elite vive nas sombras até ser chamada para recuperar uma fortuna de mil milhões de dólares roubada por um déspota implacável. O que parecia ser um assalto impossível transforma-se num jogo mortal de estratégia, engano e sobrevivência.

Dia 11 - Old Guy (filme)

Um assassino profissional, prestes a terminar a carreira, é surpreendido quando a Companhia o chama de volta para treinar Wihlborg, uma jovem prodígio da nova geração de assassinos, tão talentosa quanto irreverente.

Dia 12 - A Love Other Than Yours: 1.ª Temporada (séria)

Um melodrama realista e próximo sobre um casal que, após 10 anos de relação, se vê confrontado com sentimentos que nunca antes tinha experienciado.

Dia 16 - Neagley (filme)

Neagley, depois de trabalhar com Jack Reacher na Unidade de Investigação Especial 110, embarca numa missão perigosa para expor uma ameaça sinistra e desvendar um mistério que pode custar-lhe a vida.

Dia 17 - Greedy People (filme)

Numa pequena comunidade insular, um homicídio chocante e a descoberta de um milhão de dólares desencadeiam uma série de decisões cada vez piores, abalando a tranquilidade dos seus habitantes.

Dia 17 - Toi+Moi Seuls Contre Tous (filme)

Alma Lancaster esconde da família rica o seu sonho de fazer cinema, fazendo-os acreditar que estuda Direito. Durante a produção de um filme de estudantes, apaixona-se pelo rebelde Vadim Arcadi. Mas alguém está a observá-los, pronto a revelar segredos que podem destruí-los.

Dia 23 - A Hipótese do Amor (filme)

Após um beijo impulsivo, dois cientistas acabam por entrar numa relação falsa, pondo à prova as suas teorias sobre o amor e um sobre o outro.

Dia 24 - Solo Mio (filme)

Uma família isolada numa quinta remota é atacada por uma criatura invisível. À medida que a noite avança, o pai começa a transformar-se em algo irreconhecível.

Dia 26 - O Frio da Morte (filme)

Uma mulher que viaja sozinha pelo norte do Minnesota, coberto de neve, interrompe o rapto de uma adolescente. Sem rede telefónica e a horas da cidade mais próxima, percebe que é a única esperança da jovem.

Dia 28 - Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (filme)

O Corpo de Exterminadores de Demónios é arrastado para o Castelo Infinito, onde Tanjiro e os Hashira enfrentam os aterradores demónios de Alto Escalão numa luta desesperada, enquanto tem início o confronto final contra Muzan Kibutsuji.

Setembro - Joana Marques: Culpada ou Indecente? (documentário)

Um documentário que revisita um dos casos mediáticos mais debatidos dos últimos anos em Portugal. O que acontece quando uma piada dá origem a uma batalha judicial? Onde termina o humor e começam os direitos individuais? E como é que um conflito se transforma num fenómeno mediático capaz de dividir a opinião pública?