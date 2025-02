Novidades no Prime Video para fevereiro de 2025

Mensalmente, as plataformas de streaming alargam os seus catálogos, com novos títulos de filmes e séries, prendendo o utilizador ao ecrã. Para fevereiro, a Amazon tem uma série de novidades planeadas, incluindo produções portuguesas. Espreite as estreias!

Longe vai o tempo em que a Netflix era a única plataforma de streaming de vídeo competente. Hoje, os utilizadores contam com uma série de alternativas, nomeadamente o Prime Video da Amazon, que assegura um catálogo muito tentador.

Em fevereiro, a lista do Prime Video vai crescer, com novidades que poderão agradar-lhe.

Dia 06 - A Ordem (Filme)

Um agente do FBI, baseado em Coeur d'Alene, Idaho, começa a suspeitar que uma série de assaltos são obra de um grupo de terroristas liderado por um radical carismático, que planeia uma guerra contra o governo dos EUA.

Dia 06 - Invincible: 3.ª Temporada (série)

O filho do super-herói mais poderoso da Terra está prestes a tornar-se algo maior do que ele próprio: algo ousado, algo universal, algo - Invencível.

Da banda desenhada para o ecrã, Invencible segue a jornada de Mark Grayson para se tornar o próximo grande defensor da Terra depois do seu pai, Nolan Grayson: também conhecido como Omni-Man.

Dia 07 - El Llanto (Filme)

Um grupo de jovens ressuscita inadvertidamente um mal aparentemente invisível. Ester Expósito é uma das protagonistas do filme.

Dia 07 - Newtopia (Série)

Um soldado e a sua namorada lutam contra zombies que invadiram Seul, esforçando-se para se manterem unidos no meio do caos.

Dia 07 - Anatomia de Uma Queda (Filme)

Samuel é encontrado morto e a sua mulher Sandra é acusada da morte. O julgamento afeta a relação entre ela e o seu filho Daniel, de 11 anos, que fica dividido entre os dois.

Dia 08 - Garra de Ferro (Filme)

A história dos irmãos Von Erich, que marcaram a luta livre nos anos 80, enfrentando tragédias e vitórias enquanto procuravam a imortalidade no desporto, sob a liderança dominante do pai.

Dia 13 - Minha Culpa: Londres (Filme)

Uma jovem de 18 anos muda-se com a mãe e o padrasto rico para Londres, onde surge uma atração pelo meio irmão. Enquanto isso, o seu pai, que acaba de sair da prisão, começa a segui-la sem que ela saiba.

Dia 14 - O Clube: 6.ª Temporada (série)

O Clube é uma série dramática que acompanha as noites Lisboa, onde a sensualidade e o sexo se misturam com a política, os seguranças, os negócios e o glamour, e segue a história de três personagens: o segurança, o proprietário e uma jovem rapariga.

Uma discoteca no centro da cidade é conhecida pelo seu luxo, mulheres extraordinárias, sensualidade, sofisticação - e sobretudo confidencialidade. Frequentado por políticos, homens de negócios, artistas e jogadores de futebol, investe na exclusividade e no secretismo.

Dia 15 - A Origem do Medo (Filme)

Na Idade da Pedra, um grupo de humanos primitivos procura uma nova terra, mas enfrenta a ameaça de um ser místico e maligno que os persegue, forçando-os a encarar um perigo inesperado.

Dia 16 - Priscilla (Filme)

Priscilla Beaulieu conhece Elvis Presley e ele torna-se numa paixão e um amigo. Sofia Coppola retrata o casamento complicado, desde a base militar até Graceland, explorando o amor, a fama e a fantasia.

Dia 20 - Reacher: 3.ª Temporada (série)

Baseada no romance The Inducer de Lee Child, a terceira temporada da série de ação vê Reacher a mergulhar no coração sombrio de uma vasta organização criminosa para resgatar um informador infiltrado da DEA que está a ficar sem tempo.

O protagonista vai deparar-se com um mundo de segredos e violência, enquanto tem de enfrentar alguns assuntos inacabados do seu próprio passado. A série é protagonizada por Alan Ritchson como "Jack Reacher".

Dia 24 - O Livro de Clarence (Filme)

Lutando para encontrar uma vida melhor, Clarence é cativado pelo poder do Messias em ascensão e arrisca tudo para abrir caminho para uma existência divina.

Dia 27 - O Criador (Filme)

No meio de uma guerra entre a raça humana e as forças da inteligência artificial, Joshua, um ex-agente das forças especiais em luto pelo desaparecimento da sua mulher, é recrutado para caçar e matar o Criador, o arquiteto da IA avançada que desenvolveu uma arma misteriosa com o poder de acabar com a guerra - e com a própria humanidade.

Dia 27 - Anyone But You (Filme)

Após uma paixão intensa, Bea e Ben acabam a relação por um mal-entendido. No entanto, reencontram-se num casamento, onde a atração entre eles se reacende, obrigando-os a confrontar os seus sentimentos e a dar uma segunda oportunidade ao amor.

Dia 27 - House of David (Filme)

O outrora poderoso rei Saul é vítima do seu próprio orgulho e, enquanto pastor, David é visto como segundo rei.

Dia 27 - Nickel Boys (Filme)

"Nickel Boys" segue Elwood Curtis, um jovem enviado para uma escola reformatória abusiva nos anos 60, onde faz amizade com Turner e luta para sobreviver aos horrores do local.

Dia 28 - Vidas Passadas (Filme)

Na Young e Hae Sung, amigos de infância na Coreia, perdem o contato quando ela sai do país. Anos depois, Hae visita Nora (antiga Na), que agora é dramaturga e casada com Arthur. A visita reacende sentimentos e questiona o futuro da relação.