Novidades no Prime Video para abril de 2026

Mais um mês recheado de novidades no Prime Video, com abril a trazer para os pequenos ecrãs um dos filmes internacionais mais comentados dos últimos meses, bem como uma série policial com assinatura portuguesa.

A par das novidades incluídas na mensalidade da plataforma, abril chega com títulos imperdíveis, disponíveis para aluguer ou compra, nomeadamente os filmes Hamnet; O Tatuador de Auschwitz; Gritos 7; e Ponies.

Em matéria de séries, ficam disponíveis, em abril, títulos como The Rising; A Friend of The Family; The Irish Affair; e 1923.

Em abril, a NBA volta a ser parte do catálogo do Prime Video, com vários jogos a acontecerem ao longo do mês.

Calendário NBA em abril Minnesota Timberwolves vs. Detroit Pistons - 04/03/2026 - 01:30

Los Angeles vs Oklahoma City - 04/03/2026 - 04:00

San Antonio Spurs vs Denver Nuggets - 04/04/2026 - 21:00

Memphis Grizzlies vs. Milwaukee Bucks - 05/04/2026 - 21:30

Boston Celtics vs New York Knicks - 10/04/2026 - 01:30

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors - 10/04/2026 - 04:00

Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks - 11/04/2026 - 01:30

Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets - 11/04/2026 - 04:00

Play-in Tournament - 14/04/2026 a 17/04/2026

Início dos Playoffs - 18/04/2026 Mais detalhes

Dia 1 - Crime 101 (filme)

Um ladrão prestes a dar o seu último grande golpe cruza-se com uma corretora de seguros desiludida.

À medida que se vão envolvendo, um detetive implacável segue-lhes o rasto para travar o assalto milionário que estão a planear.

Dia 5 - Nippon Sangoku: A Guerra das Três Nações (série)

Num futuro próximo, o Japão colapsa e divide-se em três estados em guerra. Um ex-funcionário, Aoteru Misumi, sobe ao poder com o objetivo de reunificar o país.

Dia 8 - The Boys: 5.ª Temporada (série)

Na quinta e última temporada, o mundo pertence a Homelander, completamente sujeito aos seus caprichos erráticos e egomaníacos. Hughie, Mother's Milk e Frenchie estão presos num "Campo da Liberdade".

Annie luta para montar uma resistência contra a esmagadora força dos Supes. Kimiko está desaparecida. Mas quando Butcher reaparece, pronto e disposto a usar um vírus que eliminará todos os Supes do mapa, desencadeia uma série de eventos que mudará para sempre o mundo e todos os que nele habitam.

Dia 9 - Terra Forte: 1.ª Temporada - Parte 2 (série)

Uma mulher reaparece anos depois de um ataque quase fatal para recuperar o que lhe pertence por direito.

Dividida entre dois homens e confrontada pela sua irmã adotiva, luta para reconquistar o seu lugar num mundo de intriga e poder.

Dia 10 - Parthenope (filme)

Uma mulher, nascida no mar de Nápoles em 1950, procura a felicidade nos verões da juventude, apaixonando-se pela sua cidade e pelas suas gentes.

Dia 12 - O Mestre do Crime (filme)

Um assassino profissional prestes a reformar-se é chamado de volta para treinar Wihlborg, um jovem prodígio da Geração Z- talentoso, mas com muita atitude.

Dia 13 - Lisbon Noir (série)

Tudo começa quando um diplomata espanhol cai misteriosamente do topo do Aqueduto das Águas Livres. À primeira vista, trata-se de um suicídio ou de um homicídio isolado. Mas à medida que a Polícia Judiciária investiga o caso com o apoio de Nour, uma inspetora espanhola, torna-se claro que há um serial killer à solta em Lisboa, obcecado com Diogo Alves e a repetir os seus crimes de forma brutal.

Para travar esta ameaça, os inspetores Daniel e Laura, com personalidades opostas, mas competências muito especiais, terão de aprender a trabalhar juntos com Nour numa corrida contra o tempo para salvar Lisboa e preservar a reputação internacional que a cidade conquistou nos últimos anos.

Dia 15 - Balls Up (filme)

Nesta comédia exagerada, os executivos de marketing Brad (Mark Wahlberg) e Elijah (Paul Walter Hauser) arriscam tudo e propõem um patrocínio ousado de preservativos de cobertura total para o Mundial de Futebol.

Depois da sua festa no Brasil ter desencadeado um escândalo mundial, terão de fugir de adeptos furiosos, criminosos e funcionários sedentos de poder para salvar as suas carreiras e regressar a casa com vida.

Dia 15 - Sarah's Oil (filme)

A história verídica de Sarah Rector, de 11 anos, uma rapariga afro-americana no Oklahoma do início do século XX, que acredita haver petróleo na terra árida que lhe foi atribuída e acaba por ter razão.

Dia 16 - Matka King (série)

Um comerciante de algodão empreendedor em Bombaim lança um novo jogo de apostas chamado Matka, que conquista a cidade e democratiza um terreno antes reservado aos ricos e à elite.

Dia 17 - Venganza (filme)

Após a morte brutal da mulher, um ex-militar milionário junta um grupo de soldados e um arsenal de armas para caçar os assassinos e vingar-se.

Dia 17 - Absolute Value of Romance (série)

Yeo Eui-ju, uma aluna discreta com uma vida dupla, vê a sua escola e os seus romances agitados pela chegada de quatro novos professores carismáticos.

Dia 20 - Kevin (série)

Inspirado numa separação real, Kevin é um gato que, após os donos se separarem, vai para um abrigo em Queens e descobre o seu lugar no mundo com a ajuda de outros animais.

Dia 23 - Cleaner (filme)

Criminosos sequestram uma gala com 300 reféns, enquanto um extremista planeia um massacre. Ridley, ex-soldado agora vidraceiro, tenta resgatá-los.

Dia 24 - Cangaço Novo: 2.ª Temporada (série)

Ubaldo recebe uma herança que muda o seu destino e, no interior árido do nordeste brasileiro, torna-se líder de um bando impiedoso, seguindo o legado do pai, um mítico cangaceiro.

Dia 24 - O Retorno (filme)

Após 20 anos de ausência, Ulisses regressa a casa, mas encontra o seu reino profundamente mudado desde a Guerra de Troia.

Dia 26 - Não Fales do Mal (filme)

Uma família é convidada para passar um fim de semana numa casa isolada no campo, mas rapidamente descobre o lado sombrio de quem a recebeu.

Dia 29 - O Segredo de Widow's Bay (série)

Um presidente de câmara da Nova Inglaterra tenta impulsionar o turismo enquanto lida com acontecimentos estranhos que sugerem que a sua ilha pode estar amaldiçoada.

Dia 29 - Driver's Ed (filme)

Um grupo de adolescentes rouba o carro das aulas de condução da escola e parte numa road trip para ajudar um finalista a reconquistar a namorada que foi para a universidade.

Dia 29 - A Casa dos Espíritos (série)

Baseada no bestseller de Isabel Allende, a série retrata a família Trueba ao longo de um século de mudanças e conflitos, onde amores, segredos e uma revolução os colocam em lados opostos.