Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para setembro

Com o regresso à rotina, voltam para muitos as sessões de cinema no sofá, ao sábado ou domingo. Como não poderia deixar de ser, a Netflix tem novidades para este mês de recomeços. Espreite o que haverá de novo na popular plataforma de streaming para setembro.

Mais um mês de novidades em matéria de filmes e séries. Conheça as estreias divulgadas pela Netflix Portugal. De ressalvar que, ao longo do mês, poderão haver outras aqui não mencionadas.

Dia 4 - Prison Break T1-T5

Por conspiração política, um homem inocente é levado para prisão. A sua única esperança é o seu irmão, que deliberadamente entra na mesma prisão para escaparem juntos.

Prison Break

Dia 5 - O Casal Perfeito

Amelia está prestes a casar-se e a entrar para uma das famílias mais ricas de Nantucket. Mas uma morte chocante atrapalha a festa e transforma todos em suspeitos.

O Casal Perfeito

Dia 5 - Magic Mike XXL

Três anos após ter-se reformado, o stripper Mike e os Kings of Tampa são convencidos a tentar ganhar o título uma última vez em Myrtle Beach.

Magic Mike XXL

Dia 6 - Selling Sunset T8

Os agentes de elite do The Oppenheim Group vendem a vida de luxo a compradores abastados em Los Angeles. As relações são tudo, e isso muitas vezes significa um grande drama.

Selling Sunset

Dia 6 - Rebel Ridge

Um antigo fuzileiro confronta-se com a corrupção numa pequena cidade quando a polícia local apreende injustamente o saco de dinheiro que ele precisa para pagar a fiança do seu primo.

Rebel Ridge

Dia 8 - Amor, Estúpido e Louco

A vida de um homem casado muda dramaticamente quando a sua esposa pede o divórcio. Enquanto isto acontece, ele procura redescobrir a sua virilidade com a ajuda de um novo amigo, Jacob.

Dia 11 - The Circle T7

Os jogadores deste concurso começam isolados num apartamento e com interações online como o seu único meio de comunicação. Os jogadores usam a rede social "The Circle".

The Circle

Dia 12 - Emily in Paris T4 P2

Uma jovem americana do Midwest é contratada por uma empresa de marketing em Paris para dar uma perspetiva americana das coisas.

Emily in Paris

Dia 12 - Ángel Di María: Quebrar a Barreira

Desde as suas origens humildes até se tornar campeão do mundo, esta série documental conta a vida e a carreira do icónico jogador de futebol argentino.

Ángel Di María: Quebrar a Barreira

Dia 13 - Uglies

A série passa-se num mundo distópico onde cirurgias estéticas são feitas aos 16 anos para tornar as pessoas "perfeitas".

Uglies

Dia 19 - O Crepúsculo dos Deuses

O visionário Zack Snyder reimagina a mitologia nórdica nesta série de animação para adultos.

O Crepúsculo dos Deuses

Dia 19 - Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

A nova temporada desta série da Netflix, que retrata crimes reais, foi inspirada no caso dos irmãos Menendez, jovens da elite americana que assassinaram os seus próprios pais com doze tiros em 1989.

Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Dia 20 - As Três Filhas

Três irmãs distantes reúnem-se num pequeno apartamento em Nova York para cuidar do pai doente, e as emoções tomam conta da história.

As Três Filhas

Dia 20 - Asiáticos Doidos e Ricos

Esta comédia romântica segue a Rachel Chu até Singapura onde conhece a família do seu namorado.

Dia 20 - The Resident T1-T5

A série acompanha um grupo de médicos do Hospital Chastain Memorial, com desafios pessoais e profissionais de uma típica série deste género.

The Resident

Dia 22 - Charlie e a Fábrica de Chocolate

Uma criança ganha um tour pela mais magnífica fábrica de chocolate do mundo, dirigida pelo fabricante de doces mais incomum do mundo.

Dia 26 - Ninguém Quer Isto

Esta sitcom acompanha o relacionamento inesperado entre um rabino desonesto e uma mulher barulhenta e agnóstica.

Ninguém Quer Isto

Dia 26 - Star Trek

Após descobrir uma nave da Starfleet abandonada, uma equipa de jovens aventureiros une-se para explorar a galáxia e escapar a um senhor implacável.

Brevemente - Eu, Georgina T3

Esta série acompanha Georgina Rodríguez, mãe, influenciadora, empresária e namorada de Cristiano Ronaldo, apresentando um retrato do seu dia a dia.

Eu, Georgina

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?