Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para dezembro

Chegou o mês do Natal e aquela que é, para muitos, a melhor altura do ano. As tardes de filmes e séries sob um cobertor, no sofá, são o pedido que marca esta época, com os melhores serões a serem preenchidos com clássicos. Além destes, a Netflix preparou uma fornada de novidades. Veja o que há de novo para o mês de dezembro!

Mais um mês de novidades em matéria de filmes e séries. Conheça as estreias divulgadas pela Netflix Portugal. De ressalvar que, ao longo do mês, poderão haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - O Grinch

O famoso Grinch estreou na Netflix no início do mês de dezembro, com a plataforma a disponibilizar uma das mais icónicas histórias de Natal.

O Grinch

Dia 1 - O Amor Não Tira Férias

Duas mulheres com problemas de amor trocam de casas durante as férias e cada uma delas apaixona-se por um homem da cidade.

O Amor Não Tira Férias

Dia 4 - Naquele Natal

É um Natal inesquecível para os moradores de Wellington-on-Sea, quando a pior nevasca da história altera os planos de todos, incluindo os do Pai Natal.

Naquele Natal

Dia 4 - Nós e o Futuro

Clonagem humana, robôs sexuais, budismo com Inteligência Artificial, chuva apocalíptica e mais. Esta série usa uma visão distorcida da ficção científica para abordar o futuro da Tailândia.

Nós e o Futuro

Dia 5 - Black Doves

Nesta série de seis episódios, Helen embarca num caso apaixonado com um homem que não faz ideia da sua identidade secreta. Esta esposa perfeita vê o marido a ser vítima do perigoso submundo londrino.

Black Doves

Dia 5 - Vikings T6

Vikings transportam-nos para o mundo brutal e misterioso de um guerreiro que deseja explorar e atacar os litorais distantes do outro lado do oceano. Este mês, a Netflix disponibilizou a sexta temporada.

Vikings

Dia 6 - Virgem Maria

Nesta história atemporal de amadurecimento, Maria é rejeitada após uma conceção sobrenatural e forçada a fugir quando a sede insaciável de poder de Herodes desencadeia uma perseguição pelo recém-nascido.

Virgem Maria

Dia 7 - A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter

O primeiro musical especial de Sabrina Carpenter, a estrela pop do momento.

A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter

Dia 11 - Cem Anos de Solidão

Na intemporal cidade de Macondo, sete gerações da família Buendía navegam pelo amor, pelo esquecimento e pela incapacidade de escaparem do seu passado e do seu destino.

Cem Anos de Solidão

Dia 11 - Não Te Preocupes, Querida

Uma dona de casa dos anos 1950 que mora com o marido numa comunidade experimental utópica começa a preocupar-se com a possibilidade de a sua empresa estar a esconder segredos perturbadores, à medida que percebe que os seus vizinhos estão a ter comportamentos estranhos.

Dia 11 - Queer Eye T9

Cinco especialistas em estilo de vida viajam pelos Estados Unidos para mudar visuais e aquecer corações. Para o The Guardian, "não há programa de televisão mais reconfortante".

Queer Eye

Dia 12 - Não Há Bela Sem Senão

A venda da casa perfeita de Paul e Lydia em Los Angeles obriga-os a enfrentar segredos de família e a escondê-los não só de curiosos, mas de compradores implacáveis.

Não Há Bela Sem Senão

Dia 13 - Bagagem de Mão

Um viajante misterioso chantageia um jovem agente da Administração de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos para que ele deixe um pacote perigoso passar pela segurança e entrar num voo na véspera de Natal.

Bagagem de Mão

Dia 15 - Barbie

Aquando de uma crise de identidade, Barbie visita o mundo real e descobre os desafios de ser apenas uma mulher, ou apenas um Ken.

Barbie

Dia 19 - Virgin River T6

Após ver um anúncio, uma enfermeira viúva muda-se para uma cidade isolada do norte da Califórnia, onde conhece um homem intrigante.

Virgin River

Dia 20 - As Mulheres do Batalhão 6888

Este drama de Tyler Perry baseado numa história verídica narra a missão impossível da única unidade de mulheres de cor dos Estados Unidos durante a 2.ª Guerra Mundial.

As Mulheres do Batalhão 6888

Dia 25 - Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers

No primeiro de dois encontros da NFL, os Kansas City Chiefs visitam os Piitsburgh Steelers.

Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers

Dia 25 - NFL on Christmas: Baltimore Ravens vs. Houston Texans

No segundo de dois encontros da NFL, os Baltimore Ravens medem forças com os Houston Texans.

NFL on Christmas

Dia 26 - Squid Game T2

A segunda temporada deste série com jogos de alto risco fica disponível após o Natal. Centenas de apostadores aceitam um convite bizarro para competir em jogos infantis de sobrevivência.

Squid Game

Dia 31 - Schitt's Creek T1 - T6

Nesta sitcom, Johnny Rose e a sua família estão arruinados e têm de deixar as suas vidas ricas para recomeçar no Schitt's Creek.

Dia 31 - Ano Novo, Vida Nova

As vidas de vários casais e solteiros na cidade de Nova Iorque interligam-se ao longo da passagem de ano.

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?