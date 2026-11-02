Enquanto a IA gera vídeos em segundos, este filme demorou 16 anos a chegar ao cinema

Em plena era da Inteligência Artificial (IA) generativa, os estúdios Laika estrearam um filme de animação em stop-motion que envolveu mais de mil profissionais e exigiu 16 anos, desde a ideia até à sua concretização.

A IA generativa está a transformar a indústria audiovisual, disponibilizando ferramentas capazes de produzir conteúdos cada vez mais complexos em muito pouco tempo, e levantando questões sobre o papel dos artistas e o valor do trabalho humano nos processos criativos.

Neste contexto, surge Wildwood, a mais recente produção da Laika, o estúdio responsável por filmes como Coraline (2009), ParaNorman (2012) e Kubo and the Two Strings (2016). Realizado por Travis Knight, o filme combina técnicas tradicionais de animação com impressão 3D e efeitos digitais, num projeto que exigiu vários anos de desenvolvimento e produção.

Uma aventura construída ao pormenor

O filme é baseado no romance de Colin Meloy, publicado em 2011 e ilustrado por Carson Ellis, e acompanha Prue, uma jovem de 13 anos que vive em Portland, nos Estados Unidos, e parte à procura do irmão mais novo depois de este ter sido levado por um grupo de corvos para uma floresta misteriosa. Ao entrar neste território, conhecido como Impassable Wilderness, Prue descobre um mundo habitado por animais falantes, soldados, bandidos e criaturas fantásticas, acabando envolvida num conflito que ameaça o equilíbrio daquela sociedade.

A narrativa aborda temas como os laços familiares, o luto, a ambição e a relação entre os seres humanos e a natureza, e visualmente o filme distingue-se pela complexidade dos cenários e pela atenção dedicada aos elementos que compõem este universo de fantasia.

Mais de mil profissionais e 142 mil componentes faciais impressos em 3D

Apesar de o projeto ter demorado cerca de 16 anos a concretizar, a produção propriamente dita prolongou-se por aproximadamente sete anos e envolveu mais de mil artistas, técnicos e outros profissionais. Segundo as informações divulgadas sobre a produção, foram criados:

Mais de 200 bonecos físicos;

Cerca de 130 cenários;

Mais de 142 mil componentes faciais impressos em 3D, utilizados para reproduzir as diferentes expressões das personagens.

O stop-motion consiste em fotografar objetos físicos sucessivamente, alterando ligeiramente a sua posição entre cada imagem para criar a ilusão de movimento. Em Wildwood, este processo foi complementado por ferramentas digitais que permitiram desenvolver sequências particularmente complexas.

Para produzir componentes faciais com elevados níveis de precisão e consistência de cor, a Laika recorreu à tecnologia de impressão 3D da Stratasys e ao software Cuttlefish, desenvolvido pelo instituto alemão Fraunhofer IGD.

Uma alternativa à automatização

Para Travis Knight, continuar a produzir animação desta forma representa uma alternativa à crescente automatização da criação audiovisual. De facto, o realizador tem defendido que o trabalho artesanal permite transmitir uma dimensão humana que considera fundamental para estabelecer uma ligação emocional com o público.

Esta abordagem não implica a rejeição da tecnologia, uma vez que a própria Laika utiliza ferramentas digitais avançadas em várias etapas da produção, mas antes a sua colocação ao serviço das decisões criativas dos artistas, preservando o caráter físico e artesanal da animação.

Já nos cinemas portugueses

Traduzido para Floresta Mágica, o filme Wildwood estreou nos cinemas norte-americanos a 23 de outubro de 2026 e chegou às salas portuguesas a 29 de outubro. Em Portugal, o filme está disponível em versão original (VO) e em versão portuguesa (VP), tem uma duração de 132 minutos e classificação etária M/6.

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