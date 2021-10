Depois da ISS, realizador russo diz estar pronto para filmar na Lua e em Marte

A Rússia antecipou os planos americanos e já tem as cenas do filme The Challenge gravadas na Estação Espacial Internacional (ISS). Aliás, o realizador russo apreciou de tal forma a experiência que já revelou que, se for necessário e o filme assim o exigir, não hesitará em regressar ao espaço.

O realizador parece estar a alargar os seus horizontes, apenas alguns dias depois de regressar da sua viagem.

Conforme vimos aqui, de forma inédita, o realizador russo Klim Shipenko, a atriz Yulia Peresild e o cosmonauta Oleg Novitsky viajaram até à ISS para gravar The Challenge. A equipa regressou à Terra no sábado, tendo começado a filmar as restantes cenas do filme.

Durante uma conferência de imprensa, o realizador revelou que estaria disposto a regressar ao espaço, tendo a Lua, ou mesmo Marte, como destino. Afinal, e como questionou Shipenko, “porque é que o cinema deve ser filmado num estúdio?”.

Estamos prontos […] Acreditamos que o cinema espacial deve ser filmado no espaço. Se é sobre a Lua, vamos para a Lua, se é Marte, vamos para Marte.

Disse o realizador na conferência de imprensa, de acordo com a Reuters.

Embora não tenham sido revelados pormenores sobre a produção a bordo da ISS, Shipenko deu a conhecer algumas das experiências pelas quais a tripulação passou, acrescentando que aprendeu novos métodos de fazer cinema.

Algumas cenas que imaginei de um modo na Terra aconteceram de forma completamente diferente. As pessoas podem estar frente a frente no espaço, mas uma delas está de cabeça erguida e a outra é horizontal e a câmara pode estar num plano diferente, e isso transforma completamente a sua perceção. […] Para mim foi uma descoberta cinematográfica realizar cenas de uma forma completamente diferente em três ou quatro planos.

Explicou o realizador russo na conferência de imprensa, após a viagem à ISS.

Apesar de ter sido uma viagem com um propósito inédito, o The Challenge não será, certamente, o único filme com cenas gravadas no espaço, daqui em diante...

