O artista visual Rudy Willingham colou 240 cartazes com imagens de “Dune: Part Three” ao longo de uma parede, por forma a criar uma animação que se vê ao passar de carro, tal como num flipbook.

Habituámo-nos a ver cinema em salas ou em ecrãs de diferentes tamanhos, mas há quem procure formas menos convencionais de contar histórias, como é o caso de Rudy Willingham, artista visual e animador de stop-motion sediado em Seattle, nos Estados Unidos. O criador apresentou uma instalação inspirada em Dune que transforma uma parede numa tira de película, pensada para quem passa de carro.

Como funciona

Conforme partilhado nas redes sociais, o artista colou 240 cartazes ao longo de uma parede, de modo a que cada um funcione como uma imagem individual de uma sequência maior. À primeira vista, parece apenas uma fila de cartazes, mas, a determinada velocidade, as imagens fundem-se e dão a ilusão de movimento, à semelhança do que acontece num flipbook ou numa película de cinema.

Os cartazes reproduzem pequenas sequências do trailer do filme, nas quais surgem Timothée Chalamet e Jason Momoa. Como o efeito depende da velocidade a que o observador passa, o resultado só é percebido quando as imagens se sucedem ao ritmo certo.

I taped 240 Dune posters to a wall, each one featuring a different frame from the movie. When you drive by them at the right speed, they come to life like a film strip! It’s a movie poster you can actually watch. #dune #dune3 #stopmotion #art https://t.co/GmQATfEmES — Rudy Willingham (@RudyWillingham) November 18, 2026

O autor não divulgou a localização da instalação. No entanto, os mais curiosos podem comprar cartazes de Dune e tentar recriar a experiência em casa, uma ideia que pode servir de atividade em família para os fãs da saga.

Com a estreia internacional marcada para 16 de dezembro de 2026, o filme chegará a Portugal no dia 17 do mesmo mês.