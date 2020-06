Alex Rider, o espião adolescente mais famoso do mundo, está prestes a invadir o AXN

Alex Rider chega ao AXN em setembro deste ano. A série, que é uma adaptação dos livros de Anthony Horowitz, conta a história do personagem que dá o nome à produção.

O Pplware esteve à conversa com Otto Farrant e Brennock O’connor, Alex e Tom, na série, respetivamente, a fim de perceber de que modo a tecnologia e a espionagem podem andar de mãos dadas.

Otto Farrant é Alex, um adolescente, que, nas palavras do próprio, “vê o seu mundo virado do avesso após a morte do tio”. Como se isso não fosse suficiente, “Alex descobre que o tio era um espião e vai ter de ajudar a companhia que o empregava a salvar o mundo”.

Brennock O’Connor, conhecido pelo seu papel como Olly, na série da HBO “A Guerra dos Tronos”, é Tom, o melhor amigo do futuro espião.

Espionagem: boa ou má?

Questionados acerca do possível lado positivo ou negativo da espionagem, os dois jovens atores levaram o seu tempo a dar uma resposta concreta, uma vez que, na opinião de ambos, “embora seja uma excelente pergunta, é muito difícil dar uma boa resposta”.

Tirado o tempo para pensar, Otto tomou as rédeas: “Se o fizeres pelas razões certas e pelo interesse do povo, estás do lado certo. Mas, se o único motivo que te leva a fazê-lo são os teus próprios interesses, então, estás do lado errado”.

Como nos podemos proteger na internet?

Hoje em dia, com o avançar do digital, aceder às informações pessoais de alguém torna-se cada vez mais simples.

Num mundo de espiões, como é o de Alex, proteger essa mesma informação pode ser a diferença entre a sobrevivência e a morte. Por este motivo, pareceu sensato questionar o ator que dá vida ao personagem sobre os perigos da web e como os combater.

Sem pensar duas vezes, Otto deixou o aviso de que “tudo aquilo que publicamos na internet fica lá para sempre e, por isso mesmo, é importante ser cuidadoso e seletivo com a informação que lá colocamos”. Afinal, “nunca se sabe em que mãos ela pode acabar”.

Em jeito de brincadeira, Brennock refere que a melhor forma de as pessoas se protegerem nos dias que correm é através do uso de uma VPN (Virtual Private Network ou Rede Virtual Privada, em português).

As VPN são usadas para proteger o seu utilizador contra hackers, roubo de informações, espionagem, censura e outras ameaças online, pelo que talvez o alívio cómico que Brennock proporciona à pergunta, seja na realidade uma brilhante sugestão. Otto pode ser o espião na série, mas será Brennock quem melhor nos sabe proteger na vida real?

Espiar em tempos de pandemia

Por último, e devido ao contexto em que nos encontrámos, o Pplware quis saber como agiria Alex Rider, caso as missões lhe fossem atribuídas durante a pandemia da COVID-19.

Talvez o trabalho do espião adolescente passasse por “hackear computadores a partir de casa”, pois o “Alex saberia que é importante estar isolado”, afirma Otto.

Bem disposto, prossegue, deixando claro que, em vez do combate corpo a corpo, a espionagem a partir de casa seria a primeira opção. Uma afirmação que Brennock não deixa passar impune, e, entre risos, solta que “o Alex acredita no distanciamento social”.

As origens de Alex Rider

O primeiro livro surgiu há 20 anos. Desde aí, mais 11 foram publicados e um filme, em 2004, com Alex Pettyfer no papel principal. O filme baseou-se no livro original, “Alex Rider Contra o Tempo – Operação Stormbreaker”.

A série, por outro lado, escolheu adaptar a segunda obra da saga: “Alex Rider desvenda Point Blanc”.

Contrariamente aos livros, e até ao filme, que se direcionam mais para o público adolescente e jovem adulto, a nova série promete uma abordagem mais madura e negra da história. Nas palavras de Otto, “um bom equilíbrio entre fantasia e realidade, que apela a pessoas de todas as faixas etárias”.

Um drama recheado de ação e aventura, que estará disponível para todos, a partir de setembro, no AXN. Contudo, se for cliente MEO ou NOS, terá direito a uma antestreia totalmente gratuita, no dia 23 de junho.

Ao longo de duas semanas, os clientes das duas operadoras terão acesso a conteúdo exclusivo: não só poderão ver a série em primeira mão, meses antes do resto do país, como também terão a oportunidade de fazer binge watching, assistindo aos 8 episódios de uma só vez.

Mas, enquanto não estreia, deixamos o trailer para que possa apanhar-lhe o gosto.