A Google tem estado a mudar o YouTube e a tentar que este seja uma fonte de rendimento ainda maior e há mais mudanças a acontecer em breve.

O serviço gratuito tem cada vez mais publicidade, está a sugerir com muito mais frequência o seu serviço Premium e, em breve, quem quiser assistir a vídeos em 4K terá de ter uma subscrição Premium.

A Google tem tentado por tudo que os utilizadores subscrevam o seu YouTube Premium. A gigante das pesquisas tem apresentado publicidade e muitos mais métodos para mostrar as vantagens, aparentes, desta vertente do seu serviço de vídeo.

Agora a Google parece estar a seguir mais uma linha de desenvolvimentos, que poucos queriam. Aproveita-se dos conteúdos publicados, mas limita a sua utilização para alguns níveis mais elevados, como o 4K.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp