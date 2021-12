6 alternativas ao YouTube para assistir a vídeos online

Apesar de o YouTube ser a plataforma de visualização de vídeos eleita pela maioria dos utilizadores, existem outras que desempenham o mesmo papel e oferecem, igualmente, conteúdo online diversificado.

Conheça, então, 6 alternativas ao YouTube.

Quando o assunto são plataformas de vídeo online, é difícil eleger outras, além do YouTube. Afinal, geralmente, é para lá que a pesquisa é direcionada quando queremos encontrar vídeos acerca dos mais variados temas.

No entanto, embora seja a favorita de muitos, existem outras que poderão ser-lhe úteis. Então, conheça 6 alternativas ao YouTube para a visualização de vídeos online.

VideosHub

Provavelmente, conhecerá a primeira alternativa pelo nome de Metacafe. Afinal, esta era uma das maiores e mais antigas plataformas de vídeo online, até desaparecer, este ano.

Agora, a VideosHub ressuscitou-a e oferece uma mistura de vídeos populares, engraçados e aleatórios. Então, se procura este tipo de conteúdo online, esta poderá ser uma opção viável.

VideosHub

Vimeo

Esta plataforma não é diretamente concorrente do YouTube, na medida em que adota uma abordagem mais delicada e, talvez, restrita.

Contrariamente ao que acontece no YouTube, grande parte do conteúdo disponibilizado pela Vimeo é mais elaborado, desde curta-metragens, vídeos de música experimentais, e vídeos de pessoas que pretendem partilhar alguma coisa com o mundo. Embora possa encontrar conteúdos semelhantes aos que encontra no YouTube, a maioria será diferente.

Vimeo

DTube

Indo ao encontro de um dos temas do momento, apresentamos-lhe o DTube. A maior diferença entre esta plataforma e o YouTube passa pela forma como os criadores de conteúdo ganham dinheiro. Se no YouTube são pagos na moeda corrente, no DTube a remuneração é feita através de criptomoeda. Aliás, o nome surge exatamente desse conceito: ‘Decentralized Tube’ (em português, Tubo Descentralizado).

Relativamente ao conteúdo, no DTube poderá encontrar uma mistura de vídeos concebidos para informar, mas ao mesmo tempo para entreter. Apesar de estar recheado de vídeos sobre os mais variados temas, encontrará uma vasta panóplia de conteúdo relacionado com a criptografia.

DTube

TED Talks

É possível que já se tenha cruzado com este conteúdo, nomeadamente no próprio YouTube. Contudo, poderá aproveitar e conhecer estas conversas educativas através da plataforma oficial.

Se, por outro lado, não conhecer, saiba que a TED (Tecnologia, Entretenimento e Design) é uma organização sem fins lucrativos focada na difusão de ideias. As TED Talks, por sua vez, são breves palestras que abordam uma alargada gama de tópicos, e que têm como objetivo a partilha de experiências, a educação informal e a informação.

Visitando a página inicial, irá certamente encontrar tópicos do seu interesse.

TED Talks

9GAG

Nesta alternativa poderá encontrar vídeos virais e engraçados. O conteúdo poderá ser o ideal para lhe fazer companhia quando precisar de descontrair e assistir a vídeos online mais leves.

Uma vez dentro da plataforma, poderá assistir às sugestões apresentadas no feed, ou explorar as várias secções, desde Hot, Trending, Fresh e Top, até Anime, Games, Lifestyle, Pretty Girls e Movies.

9GAG

Internet Archive

Tal como o próprio nome sugere, esta plataforma reúne um arquivo repleto de conteúdos, incluindo vídeo. Se aceder ao separador de Vídeo, encontrará uma panóplia de filmes, programas de TV, curtas-metragens, trailers, e muito mais. Além disso, poderá filtrar o conteúdo por tema, como religião e tecnologia, por exemplo.

Nesta plataforma, além dos vídeos, encontrará seleções de livros, jogos, música, entre outros. Os conteúdos estão todos disponíveis, gratuitamente.

Internet Archive

Pela dimensão que possui hoje em dia, torna-se complicado recorrer a outras plataformas que não o YouTube. Contudo, e apesar de nem todas garantirem a mesma qualidade de navegação e de conteúdos, ficam as sugestões.

