Youtuber converte a bateria de um Nissan Leaf 2017 numa bateria solar para a sua casa

Um youtuber teve a ideia engenhosa de reciclar a bateria de um antigo Nissan Leaf para a converter numa solução de armazenamento de energia residencial. Este projeto não só demonstra a versatilidade das baterias dos veículos elétricos, como também sublinha a importância da reciclagem e da sustentabilidade no âmbito energético.

Converter bateria de um elétrico em armazenamento energético residencial

As baterias dos carros elétricos, como as do Nissan Leaf, estão desenhadas para armazenar eletricidade, pelo que, teoricamente, podem ser reutilizadas para outros propósitos. Já existem veículos elétricos no mercado capazes de alimentar uma casa e acessórios específicos que permitem aproveitar esta funcionalidade. No entanto, atualmente, a maioria destas soluções são dispendiosas e requerem um investimento significativo.

Para superar esta barreira económica, o criador do canal de YouTube Dala’s EV Repair utilizou a bateria de um Nissan Leaf de 2017 para construir o seu próprio sistema de armazenamento de energia doméstico.

Este projeto não só se destaca pela sua inovação, como também serve como um exemplo prático de como as peças dos veículos elétricos podem ser recicladas de forma eficiente.

Especialista em Bricolagem e Mobilidade Elétrica

O youtuber por detrás de Dala’s EV Repair não é um novato no mundo da bricolagem de veículos elétricos. O seu canal conta com numerosos vídeos dedicados à mobilidade elétrica, explorando como os componentes destes veículos podem ser utilizados para facilitar o dia a dia e poupar dinheiro.

O projeto da bateria doméstica encaixa perfeitamente nesta temática, procurando sensibilizar sobre as técnicas engenhosas para reciclar as peças dos carros elétricos.

Num dos seus vídeos, o especialista reutiliza a bateria de um Nissan Leaf para alimentar a sua oficina, que já contava com painéis solares no telhado com uma potência total de 7 kW.

Esta combinação de energia solar e armazenamento em bateria permite um fornecimento elétrico constante e renovável.

Reaproveitar a Energia Renovável

Para realizar este projeto, o criativo teve de aplicar os seus conhecimentos em eletricidade, eletrónica e informática. O sistema desenvolvido utiliza a bateria recuperada do Nissan Leaf para armazenar a energia produzida pelos painéis solares e alimentar vários dispositivos elétricos 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O sistema inclui um inversor Fronius Gen 24 e um microcontrolador LilyGo ESP32. Além disso, o youtuber desenvolveu um software para gerir todos os componentes do sistema, o que demonstra o nível de habilidade técnica necessário para um projeto desta magnitude.

O programa, denominado "Battery-Emulator", está disponível no GitHub para que outros possam utilizá-lo em projetos semelhantes.

Este software não só é compatível com as baterias do Nissan Leaf, como também com as de outros veículos elétricos como o Nissan e-NV200, Tesla Model S, 3, X e Y, e Hyundai Kauai. Juntamente com o inversor e o microcontrolador, a instalação inclui vários acessórios adicionais para assegurar um funcionamento seguro e eficiente.

O futuro começa assim: armazenar energia residencial

Embora seja difícil prever se este tipo de instalações se tornará comum, o conceito é sem dúvida apaixonante e tem o potencial de atrair muitos seguidores. Projetos como o do Dala’s EV Repair demonstram que, com criatividade e conhecimentos técnicos, é possível desenvolver soluções sustentáveis e económicas para o armazenamento de energia, contribuindo assim para um futuro mais verde e autosuficiente.

A reutilização de componentes de veículos elétricos pode desempenhar um papel crucial na sustentabilidade energética. A conversão de uma bateria de Nissan Leaf num dispositivo de armazenamento energético residencial não só é uma solução inovadora, como também uma amostra do potencial das energias renováveis e da reciclagem no lar.