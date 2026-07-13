XPENG promete até 450 km de autonomia em apenas 10 minutos com a tecnologia 5C

O que é que ainda o impede de mudar para um carro elétrico? Se pensou no tempo de espera no carregador, não está sozinho. Embora a autonomia dos modelos atuais já chegue perfeitamente para o dia a dia, a perspetiva de ficar "plantado" dezenas de minutos num posto de abastecimento ainda afasta muita gente. Mas a XPENG quer provar que esse drama tem os dias contados.

A fabricante chinesa, uma das mais tecnológicas do mercado, tem vindo a investir fortemente em plataformas elétricas de elevada tensão e em baterias com tecnologia 5C, capazes de aceitar potências de carregamento muito superiores às gerações anteriores.

O objetivo é simples: aproximar o tempo de carregamento de um veículo elétrico ao tempo necessário para abastecer um automóvel com motor de combustão.

O que significa uma bateria 5C?

O termo 5C refere-se à taxa máxima de carregamento que uma bateria consegue suportar em relação à sua capacidade.

Na prática, uma bateria com classificação 5C pode, em teoria, ser carregada completamente em cerca de 12 minutos. Embora este valor seja difícil de atingir em condições reais, devido às limitações impostas pela temperatura, pelo estado de carga e pelos sistemas de proteção da própria bateria, representa um enorme salto tecnológico.

Em vez de limitar a potência após poucos minutos, como acontecia nas primeiras gerações de veículos elétricos, as baterias 5C conseguem manter valores elevados durante uma maior parte da sessão de carregamento.

A tecnologia da XPENG

Para tornar possível este tipo de carregamento, a XPENG desenvolveu uma solução que combina vários avanços tecnológicos. Em primeiro lugar, utiliza uma arquitetura elétrica de 800 volts, permitindo reduzir a corrente elétrica necessária para atingir potências muito elevadas. Isto traduz-se em menores perdas de energia, menos aquecimento dos componentes e uma maior eficiência durante todo o processo.

Outro elemento fundamental é a própria bateria. As células foram concebidas para oferecer uma resistência interna muito reduzida, facilitando a circulação dos iões de lítio mesmo quando submetidas a correntes extremamente elevadas.

A marca aposta igualmente num sofisticado sistema de gestão térmica, responsável por manter a bateria na temperatura ideal durante todo o carregamento. Este controlo é essencial para preservar a durabilidade das células e garantir que o desempenho permanece consistente.

Carregar centenas de quilómetros em poucos minutos

Graças à combinação entre a bateria 5C e a plataforma de 800 V, alguns modelos da XPENG conseguem recuperar centenas de quilómetros de autonomia em poucos minutos quando ligados a postos de carregamento compatíveis.

Em condições ideais, é possível adicionar cerca de 400 quilómetros de autonomia em aproximadamente 10 minutos, um valor que aproxima a experiência de utilização da de um veículo convencional.

Naturalmente, estes tempos dependem de vários fatores, como a potência disponível no carregador, a temperatura ambiente, o estado da bateria e a percentagem de carga existente no momento em que o veículo inicia o carregamento.

A infraestrutura também evolui

Uma bateria capaz de aceitar potências muito elevadas necessita igualmente de uma infraestrutura preparada para responder às suas exigências.

Por esse motivo, a XPENG tem vindo a expandir a sua própria rede de carregadores ultrarrápidos na China, desenvolvendo equipamentos capazes de fornecer centenas de quilowatts de potência.

Estes carregadores foram concebidos para tirar partido das capacidades das baterias 5C e da arquitetura de 800 V, reduzindo significativamente o tempo de permanência dos condutores nas estações de carregamento.

À medida que este tipo de infraestrutura se torna mais comum, os benefícios da tecnologia poderão ser aproveitados por um número crescente de utilizadores.

Mais rapidez sem comprometer a durabilidade

Uma das principais preocupações dos consumidores é perceber se carregamentos tão rápidos poderão reduzir a vida útil da bateria. A resposta está na evolução da engenharia das células e dos sistemas eletrónicos de controlo.

A XPENG utiliza algoritmos que monitorizam continuamente a temperatura, a tensão e a corrente de cada célula, ajustando automaticamente a potência sempre que necessário. Desta forma, o veículo consegue aproveitar o máximo desempenho possível sem colocar em risco a integridade da bateria.

Embora qualquer carregamento de elevada potência represente um maior esforço para as células, os avanços alcançados nos materiais e nos sistemas de arrefecimento reduziram significativamente esse impacto.

Uma nova geração de veículos elétricos

A aposta da XPENG no carregamento 5C faz parte de uma estratégia mais ampla para eliminar uma das últimas barreiras à mobilidade elétrica. Com autonomias cada vez maiores e tempos de carregamento cada vez mais reduzidos, a experiência de utilização aproxima-se rapidamente da oferecida pelos veículos com motor de combustão.

Para muitos condutores, deixar de esperar meia hora para recuperar autonomia poderá ser o argumento decisivo para dar o salto para um automóvel elétrico.