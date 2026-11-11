XPENG lança modelo de IA para ajudar máquinas a compreender o mundo físico

Com cerca de quatro mil milhões de parâmetros e disponível em código aberto, o novo modelo, desenvolvido por investigadores ligados à XPENG e a várias universidades, alcançou a pontuação global mais elevada face a 44 modelos de referência, em 34 benchmarks de perceção.

A XPENG, apresentada como referência na área da Physical AI, apoiou o desenvolvimento do GroundingPI, um modelo fundacional de perceção visual de código aberto criado por investigadores ligados à empresa, à Universidade de Pequim, à Universidade de Hong Kong e a outras instituições académicas.

O projeto parte da ideia de que, à medida que a Inteligência Artificial (IA) ultrapassa os ambientes digitais e chega a aplicações físicas como a robótica e a condução autónoma, compreender com precisão o ambiente envolvente torna-se essencial, obrigando os sistemas não só a reconhecer objetos, mas também a identificar a sua localização exata e as relações espaciais entre eles.

Os modelos fundacionais de utilização geral já demonstraram capacidades significativas na compreensão da linguagem, no raciocínio e no planeamento. Contudo, a inteligência aplicada ao mundo físico exige, segundo os autores, uma perceção visual mais precisa. Em vez de recorrer a etiquetas de ações robóticas durante o treino do modelo de perceção, a equipa concentrou-se em capacidades fundamentais de compreensão visual, que podem servir de base a sistemas de aprendizagem de ações numa fase posterior.

Mais detalhes sobre o GroundingPI

O GroundingPI foi concebido para representar a informação visual através de coordenadas espaciais, incluindo pontos e caixas delimitadoras (em inglês, bounding boxes). Perante uma instrução como “identificar a pega da chávena que está à direita”, o sistema tem de localizar não só a chávena correta, mas também a posição exata da respetiva pega.

O modelo foi treinado em 11 categorias de capacidades de perceção, entre as quais:

Deteção de objetos;

Localização detalhada de objetos;

Identificação de elementos visuais com base em descrições textuais;

Reconhecimento ótico de caracteres (em inglês, OCR);

Compreensão da estrutura de documentos;

Reconhecimento de elementos de interfaces de utilizador;

Localização espacial aplicada à robótica.

Nas avaliações realizadas pela equipa de investigação, o GroundingPI foi comparado com 44 modelos de referência em 34 benchmarks públicos de perceção, distribuídos por 11 categorias de capacidades. Com uma pontuação global que atribui o mesmo peso a todas as categorias, alcançou 73,68 pontos, contra 71,54 do GPT-6 Astra, o que lhe valeu a pontuação mais elevada entre os modelos avaliados.

Segundo a equipa, o desempenho foi particularmente relevante em tarefas que exigem a localização precisa de objetos, nomeadamente em cenários visuais complexos, com numerosos objetos ou elementos de pequenas dimensões.

Os autores sublinham que a comparação diz respeito exclusivamente aos benchmarks de perceção avaliados e não representa uma avaliação mais abrangente da inteligência ou das capacidades de raciocínio geral dos sistemas de IA.

Em cima, o GroundingPI demonstra capacidades de perceção em múltiplos cenários e tarefas através de Visual Primitives, os elementos mais básicos que constituem uma imagem.

Robótica e condução autónoma

Além dos benchmarks de perceção, a equipa avaliou o GroundingPI como base visual em tarefas posteriores de manipulação robótica e de condução autónoma.

Nas experiências de simulação RoboCasa-GR1, os sistemas de aprendizagem robótica que o utilizaram como base visual alcançaram taxas de sucesso superiores recorrendo a apenas 50% dos dados de demonstração disponíveis, quando comparados com os modelos de referência avaliados, treinados com 75% desses mesmos dados, sugerindo que capacidades de perceção mais avançadas poderão reduzir a quantidade de dados de treino necessária em determinadas tarefas.

Por sua vez, nas avaliações de simulação RoboTwin 2.0, o modelo demonstrou um desempenho superior ao dos modelos de base visuais convencionais avaliados em quatro cenários de distribuição diferente dos dados de treino (em inglês, out-of-distribution), o que aponta para uma maior capacidade de adaptação a ambientes desconhecidos.

Quanto à condução autónoma, a equipa utilizou o conjunto de dados nuScenes e, com o GroundingPI integrado como base visual, obteve um erro médio de previsão de trajetória em circuito aberto de 0,296 metros.

Código aberto para a comunidade

Entretanto, o artigo científico, os pesos do modelo e o código de suporte foram disponibilizados publicamente, sujeitos aos termos de licenciamento aplicáveis, incluindo os de código aberto e de terceiros.

Com esta decisão, a equipa pretende incentivar a exploração e a colaboração em torno de uma linha de investigação em que capacidades especializadas de perceção visual complementam os níveis superiores de raciocínio e planeamento, em vez de se depender exclusivamente de modelos de utilização geral para todos os componentes de um sistema de inteligência incorporada.

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