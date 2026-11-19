A XPENG apresentou oficialmente em Portugal o novo XPENG L03, um SUV Coupé que chega ao mercado em duas versões: 100% elétrica (EV) e elétrica com extensor de autonomia (EREV). Os preços começam nos 29.440 euros (+IVA).

XPENG L03 aposta no design e na tecnologia

O novo XPENG L03 apresenta-se como um SUV Coupé de linhas desportivas, com um design desenvolvido sob a direção de JuanMa Lopez, antigo responsável pelo design exterior da Ferrari.

A marca destaca a filosofia de design “Vital Flow”, com uma postura musculada, perfil fastback, portas sem moldura e um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,228.

No interior, a aposta passa pela tecnologia e pelo conforto. O habitáculo integra um ecrã central de 15,6 polegadas, um Head-Up Display panorâmico de 26,8 polegadas e um painel de instrumentos de 8,8 polegadas.

Conta ainda com iluminação ambiente, climatização inteligente, 37 espaços de arrumação e uma capacidade de reboque até 1.500 kg.

Duas versões: elétrica e híbrida com extensor de autonomia

O XPENG L03 estará disponível em duas configurações, com diferentes níveis de potência e autonomia.

XPENG L03 EV

A versão totalmente elétrica está disponível com tração traseira (RWD) e integral (AWD).

As versões RWD Standard Range, Long Range e Long Range Ultra apresentam uma potência de 180 kW e um binário máximo de 225 Nm. As baterias têm capacidades de 58 kWh ou 71,1 kWh, permitindo alcançar até 520 km de autonomia em ciclo combinado WLTP.

Já a versão AWD Performance Ultra disponibiliza 317 kW de potência, bateria de 71,1 kWh e uma autonomia anunciada de até 440 km.

Em termos de carregamento, a XPENG anuncia uma potência máxima de 236 kW, permitindo carregar a bateria dos 10% aos 80% em aproximadamente 20 minutos.

XPENG L03 EREV

Para quem procura maior autonomia em viagens longas, existe também a versão PowerX, equipada com tecnologia de extensor de autonomia Kunpeng.

Esta configuração combina um sistema elétrico de 178 kW com uma bateria de 37,2 kWh. A autonomia em modo exclusivamente elétrico pode chegar aos 215 km, aumentando para 305 km em utilização urbana.

A autonomia combinada WLTP anunciada chega aos 1017 km.

O carregamento rápido DC permite passar dos 10% aos 80% em cerca de 20 minutos, com uma potência máxima de 123 kW.

Inteligência artificial também está no habitáculo

O novo XPENG L03 estreia a versão internacional da experiência de habitáculo inteligente XOS 6.

Entre as novidades está um assistente de voz de nova geração, capaz de manter conversas mais naturais, compreender o contexto das solicitações e comunicar em vários idiomas.

Na versão de topo, o veículo integra três processadores Turing AI, com uma capacidade de processamento anunciada de até 2.250 TOPS, destinada a suportar funcionalidades avançadas de inteligência artificial.

A marca promete ainda disponibilizar novas funcionalidades através de atualizações remotas OTA.

Preços e disponibilidade em Portugal

O novo XPENG L03 já pode ser encomendado em Portugal, estando as primeiras entregas previstas para o final de 2026 e início de 2027.

Os preços de lançamento anunciados são:

XPENG L03 EV RWD Standard Range: 29.440 euros + IVA.

29.440 euros + IVA. XPENG L03 EREV PowerX Long Range: 32.490 euros + IVA.

As campanhas são válidas até 25 de dezembro de 2026, limitadas ao stock existente e nos concessionários aderentes. Aos valores acrescem despesas de legalização, transporte e pintura metalizada.

XPENG quer ir além dos automóveis

Durante a apresentação em Lisboa, a XPENG aproveitou para demonstrar a sua estratégia de Physical AI, que vai muito além dos veículos elétricos.

A marca apresentou o robot humanoide IRON e o Land Aircraft Carrier, uma solução que combina um veículo terrestre com um módulo aéreo elétrico de descolagem e aterragem vertical (eVTOL).

A XPENG prevê iniciar a comercialização global do robot humanoide IRON em 2027 e avançar com testes operacionais da sua plataforma Robotaxi na China.

Com o L03, a fabricante chinesa reforça assim a sua aposta no mercado europeu, combinando mobilidade elétrica, inteligência artificial e novas soluções de transporte.