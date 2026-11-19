XPENG L03 chega a Portugal: preços começam nos 29.440 euros (1000 km de autonomia)
A XPENG apresentou oficialmente em Portugal o novo XPENG L03, um SUV Coupé que chega ao mercado em duas versões: 100% elétrica (EV) e elétrica com extensor de autonomia (EREV). Os preços começam nos 29.440 euros (+IVA).
XPENG L03 aposta no design e na tecnologia
O novo XPENG L03 apresenta-se como um SUV Coupé de linhas desportivas, com um design desenvolvido sob a direção de JuanMa Lopez, antigo responsável pelo design exterior da Ferrari.
A marca destaca a filosofia de design “Vital Flow”, com uma postura musculada, perfil fastback, portas sem moldura e um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,228.
No interior, a aposta passa pela tecnologia e pelo conforto. O habitáculo integra um ecrã central de 15,6 polegadas, um Head-Up Display panorâmico de 26,8 polegadas e um painel de instrumentos de 8,8 polegadas.
Conta ainda com iluminação ambiente, climatização inteligente, 37 espaços de arrumação e uma capacidade de reboque até 1.500 kg.
Duas versões: elétrica e híbrida com extensor de autonomia
O XPENG L03 estará disponível em duas configurações, com diferentes níveis de potência e autonomia.
XPENG L03 EV
A versão totalmente elétrica está disponível com tração traseira (RWD) e integral (AWD).
As versões RWD Standard Range, Long Range e Long Range Ultra apresentam uma potência de 180 kW e um binário máximo de 225 Nm. As baterias têm capacidades de 58 kWh ou 71,1 kWh, permitindo alcançar até 520 km de autonomia em ciclo combinado WLTP.
Já a versão AWD Performance Ultra disponibiliza 317 kW de potência, bateria de 71,1 kWh e uma autonomia anunciada de até 440 km.
Em termos de carregamento, a XPENG anuncia uma potência máxima de 236 kW, permitindo carregar a bateria dos 10% aos 80% em aproximadamente 20 minutos.
XPENG L03 EREV
Para quem procura maior autonomia em viagens longas, existe também a versão PowerX, equipada com tecnologia de extensor de autonomia Kunpeng.
Esta configuração combina um sistema elétrico de 178 kW com uma bateria de 37,2 kWh. A autonomia em modo exclusivamente elétrico pode chegar aos 215 km, aumentando para 305 km em utilização urbana.
A autonomia combinada WLTP anunciada chega aos 1017 km.
O carregamento rápido DC permite passar dos 10% aos 80% em cerca de 20 minutos, com uma potência máxima de 123 kW.
Inteligência artificial também está no habitáculo
O novo XPENG L03 estreia a versão internacional da experiência de habitáculo inteligente XOS 6.
Entre as novidades está um assistente de voz de nova geração, capaz de manter conversas mais naturais, compreender o contexto das solicitações e comunicar em vários idiomas.
Na versão de topo, o veículo integra três processadores Turing AI, com uma capacidade de processamento anunciada de até 2.250 TOPS, destinada a suportar funcionalidades avançadas de inteligência artificial.
A marca promete ainda disponibilizar novas funcionalidades através de atualizações remotas OTA.
Preços e disponibilidade em Portugal
O novo XPENG L03 já pode ser encomendado em Portugal, estando as primeiras entregas previstas para o final de 2026 e início de 2027.
Os preços de lançamento anunciados são:
- XPENG L03 EV RWD Standard Range: 29.440 euros + IVA.
- XPENG L03 EREV PowerX Long Range: 32.490 euros + IVA.
As campanhas são válidas até 25 de dezembro de 2026, limitadas ao stock existente e nos concessionários aderentes. Aos valores acrescem despesas de legalização, transporte e pintura metalizada.
XPENG quer ir além dos automóveis
Durante a apresentação em Lisboa, a XPENG aproveitou para demonstrar a sua estratégia de Physical AI, que vai muito além dos veículos elétricos.
A marca apresentou o robot humanoide IRON e o Land Aircraft Carrier, uma solução que combina um veículo terrestre com um módulo aéreo elétrico de descolagem e aterragem vertical (eVTOL).
A XPENG prevê iniciar a comercialização global do robot humanoide IRON em 2027 e avançar com testes operacionais da sua plataforma Robotaxi na China.
Com o L03, a fabricante chinesa reforça assim a sua aposta no mercado europeu, combinando mobilidade elétrica, inteligência artificial e novas soluções de transporte.
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