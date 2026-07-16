XPENG L03 chega à Europa com IA, carregamento rápido e preço agressivo

A XPENG apresentou o L03, um novo SUV coupé 100% elétrico que chega para ser a porta de entrada na marca chinesa. Com um design arrojado, tecnologia de condução inteligente herdada dos modelos topo de gama e um preço mais acessível, o L03 promete provar que não é preciso pagar uma fortuna para conduzir um carro cheio de Inteligência Artificial (IA) a bordo.

Um SUV para quem quer mais do que "apenas" um carro de família

Vivemos numa altura em que escolher um automóvel deixou de ser apenas uma questão de listas de especificações. Hoje, os condutores comparam experiências completas, considerando como o carro os faz sentir, quão intuitiva é a tecnologia a bordo e se aquele SUV consegue equilibrar praticidade do dia a dia com um toque de personalidade.

Por isso, o novo L03 chega como um SUV coupé elétrico de nova geração que a marca descreve como "tecnologia para todos".

Dentro da gama de SUVs da XPENG, o L03 assume o papel de porta de entrada, abaixo do G6 e do G9. No entanto, isso não significa que fique atrás em inovação.

Pelo contrário, o modelo herda boa parte da tecnologia de condução inteligente dos irmãos mais caros, na forma de um carro mais acessível e dirigido a um público mais alargado.

Traçando um perfil de cliente, a marca procura chegar não apenas a casais com duas fontes de rendimento, entre os 30 e os 45 anos, a comprar o primeiro carro elétrico, mas também a famílias entre os 40 e os 55 anos que procuram um segundo automóvel.

Conforme resumido pela própria XPENG, todos devem ter, apesar das diferentes características, o mesmo desejo:

Preciso de um carro prático para a minha vida, mas não quero conduzir algo aborrecido.

Design: mais espaço do que a concorrência direta

Com 4650 mm de comprimento, 1920 mm de largura, 1600 mm de altura e uma distância entre eixos de 2850 mm, o novo SUV coupé supera rivais diretos como o Volkswagen ID.4, o Skoda Elroq e o BYD Atto 3.

A exceção é a altura: com 1600 mm, o L03 é o mais baixo dos quatro, um traço coerente com a sua silhueta de SUV coupé, mais desportiva.

Visualmente, a marca fala num "design onde cada detalhe tem um propósito", o que se traduz em faróis Starship com mais de 400 LEDs premium, câmaras integradas no pescoço dos espelhos retrovisores, puxadores de portas otimizados e uma traseira com uma nova assinatura luminosa.

O resultado visual é ainda reforçado por um coeficiente de resistência aerodinâmica de apenas 0,228, conseguido através de detalhes como espelhos sem moldura, portas com friso oculto na linha de cintura, quatro condutas de ar à volta do veículo e pneus de baixa resistência ao rolamento.

Quem procurar personalização tem à disposição seis cores de carroçaria (Midnight Black, Silver Frost, Arctic White, Black Edition e as duas novidades Rock Gray e Phantom Purple), além de duas opções de interior, em tons de cinzento (dark gray e light gray).

Gama de versões: da autonomia ao desempenho

A oferta do XPENG L03 divide-se em quatro versões, cada uma pensada para um tipo de condutor diferente.

A versão Standard Range oferece 445 km de autonomia e 180 kW de potência de pico, sendo o ponto de entrada com uma autonomia adequada ao uso diário. A versão Long Range eleva a autonomia para 520 km, mantendo a mesma potência, e destina-se a quem valoriza os quilómetros extra. A versão AWD Performance, com tração integral, 285 kW de potência e apenas 4,5 segundos dos 0 aos 100 km/h. No topo da gama está a versão Ultra, equipada com três chips de IA Turing, o sistema de condução NGP VLA 2.0, jantes de 20 polegadas e pinças de travão amarelas. Consoante a configuração escolhida, entre Long Range e AWD Performance, esta versão Ultra oferece entre 480 e 440 km de autonomia.

Carregamento rápido e uma bateria pensada para o dia a dia

Na frente da bateria, o L03 aposta em células LFP de 400 V com tecnologia 3C, disponíveis em duas capacidades: 58,3 kWh ou 71,2 kWh.

A capacidade de carregamento rápido em corrente contínua atinge os 193 ou 236 kW, consoante a versão, permitindo recarregar de 10% para 80% em apenas 20 minutos.

Já em corrente alternada, o carregamento trifásico chega aos 11 kW, ideal para quem carrega em casa ou no trabalho.

O L03 inclui ainda a função V2L (Vehicle-to-Load) com 6 kW de potência disponível, permitindo alimentar dispositivos elétricos ou equipamento para atividades ao ar livre diretamente a partir da bateria do automóvel.

Tecnologia a bordo: o cockpit inteligente XOS 6.0

No interior, o destaque vai para o sistema operativo XOS 6.0, que a XPENG apresenta como "uma experiência mais inteligente em cada detalhe".

O cockpit digital inclui um ecrã central de 15,6 polegadas com resolução 2,5 K, um painel de instrumentos de 8,8 polegadas e um head-up display de 26,8 polegadas, além de interação por voz, cenários personalizáveis e atualizações over-the-air (OTA).

Um dos pontos mais interessantes é o sistema de voz inteligente, que integra um grande modelo de linguagem (em inglês, LLM) embutido, capaz de controlar praticamente todas as funções do veículo, manter conversas informais e até realizar pesquisas na web, tudo através de comandos de voz naturais.

Por sua vez, a navegação conta com integração do Google Maps, combinando a interface própria da XPENG com dados globais de estradas, postos de carregamento e pontos de interesse.

Condução inteligente com os chips Turing da XPENG

A grande aposta tecnológica do L03 está no sistema de condução assistida NGP, alimentado pela arquitetura VLA 2.0 (Vision-Language-Action) e suportado pelo chip proprietário XPENG Turing.

Fabricado em processo de 7 nm, este chip oferece 750 TOPS de potência de cálculo efetiva, permitindo que os modelos de IA do veículo funcionem em tempo real, com previsão e planeamento dinâmico adequados a estradas urbanas complexas.

Entre as funcionalidades destacadas estão as seguintes:

Navegação em cenário completo , capaz de lidar com estradas complicadas de forma autónoma;

, capaz de lidar com estradas complicadas de forma autónoma; Deteção proativa de obstáculos , como detritos na via, quedas súbitas de velocípedes de duas rodas, obstáculos transparentes ou portas que se abrem inesperadamente;

, como detritos na via, quedas súbitas de velocípedes de duas rodas, obstáculos transparentes ou portas que se abrem inesperadamente; Um sistema de condução inteligente totalmente integrado, pensado tanto para condutores experientes como para quem está a começar a conduzir.

O estacionamento também recebeu atenção especial, com a funcionalidade de estacionamento personalizável, que permite definir a posição e direção de entrada desejadas com execução totalmente automática, e um sistema de assistência de marcha-atrás que recua automaticamente pelo trajeto original para sair de forma segura de estacionamentos apertados ou complicados.

De ressalvar que várias destas funcionalidades avançadas, incluindo o VLA 2.0, exigem o chip Turing e estão reservadas à versão Ultra, estando ainda sujeitas a regulamentação local.

XPENG coloca a segurança em primeiro lugar

Ao nível da segurança, a XPENG equipa o L03 com um total de 17 funções de segurança ativa, entre as quais se incluem sistemas já habituais, como travagem automática de emergência (AEB), aviso de saída de faixa (LDW) e deteção de ângulo morto (BSD), mas também funcionalidades mais avançadas, ambas exclusivas da versão Ultra e dependentes do chip Turing:

Controlo de estabilidade em caso de rebentamento de pneu

em caso de rebentamento de pneu Assistência em caso de incapacitação do condutor.

Espaço e praticidade para o dia a dia

Apesar do claro foco tecnológico, a Xpeng não esqueceu a componente mais prática do automóvel. O L03 oferece uma bagageira com 367 litros de capacidade (medidos pelo método VDA), complementados por uma mala frontal de 89 litros, ideal para arrumar cabos de carregamento ou bagagem extra.

O habitáculo conta ainda com diversos compartimentos de arrumação pensados para o quotidiano, desde uma gaveta central até um suporte para acessórios desportivos, passando por um pequeno gancho de iluminação para uma raquete de ténis, um pormenor que resume a filosofia de "espaço versátil para todos os estilos de vida" que a marca quer transmitir.

Para os bancos, o L03 disponibiliza 16 funcionalidades de conforto, incluindo ajuste elétrico, ventilação, aquecimento e massagem, com a disponibilidade destas opções a variar consoante o mercado.

XPENG L03 PowerX para quem quiser autonomia alargada

Sabendo que a ansiedade da autonomia continua a ser um dos maiores entraves à mudança para a mobilidade elétrica, a par da falta de carregamento em casa e das preocupações com o desempenho no inverno, a XPENG apresenta ainda uma variante com range extender (ou extensor de autonomia): o L03 PowerX.

A marca é categórica ao afastar comparações com híbridos tradicionais: as rodas são sempre acionadas pelo motor elétrico, e o range extender serve apenas para recarregar a bateria, funcionando como uma espécie de power bank incorporado, pronto a atuar sempre que necessário.

A autonomia combinada anunciada é superior a 1000 km, ao passo que o alcance em modo puramente elétrico ronda os 210 km.

Disponibilidade e preço para Portugal

A versão L03 PowerX com range extender deverá chegar a Portugal ainda no final deste ano, enquanto a versão totalmente elétrica a bateria só deverá chegar no início de 2027.

Relativamente a preços, ainda não há valores oficiais confirmados para o mercado português. Ainda assim, tomando como referência os preços já conhecidos para a Europa, é expectável que o L03 arranque abaixo dos 40.000 euros.