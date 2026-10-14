XPENG desafia Tesla e testa sistema de assistência à condução nas ruas de Paris

A XPENG colocou o seu Navigation Guided Pilot (NGP) à prova nas movimentadas ruas de Paris. A tecnologia demonstrou um comportamento promissor perante situações complexas de trânsito, numa altura em que a fabricante chinesa prepara a sua chegada ao mercado europeu em 2027.

A condução assistida é uma das áreas em que as fabricantes automóveis mais têm investido, com a Tesla a destacar-se com o seu sistema Full Self-Driving (FSD). Enquanto isso, a concorrência intensifica-se, e a chinesa XPENG pretende afirmar-se neste segmento com uma solução baseada em Inteligência Artificial (IA).

Durante o Salão Automóvel de Paris de 2026, a marca realizou demonstrações do seu sistema NGP, equipado com o modelo de IA VLA 2.0 (Vision-Language-Action). Aliás, a XPENG e a Tesla foram as únicas fabricantes a disponibilizar experiências de condução assistida nas ruas da capital francesa, no âmbito do programa oficial Autonomous Lab.

NGP da XPENG enfrentou o trânsito de Paris

Segundo o CarNewsChina, que participou numa demonstração de aproximadamente 30 minutos, o sistema foi testado num XPENG L03, um SUV coupé de dimensões médias.

O percurso previamente definido incluiu diferentes situações de trânsito urbano, permitindo observar a capacidade do NGP para interpretar a sinalização europeia, circular em ruas estreitas e reagir à presença de peões, ciclistas e outros veículos.

Um dos momentos destacados ocorreu numa passadeira, quando o automóvel parou perante uma família que demonstrava intenção de atravessar a estrada. O sistema também conseguiu contornar um veículo que bloqueava a faixa de rodagem e apresentou um comportamento positivo na interação com ciclistas e veículos pesados.

Apesar da avaliação favorável, foram identificadas algumas limitações, nomeadamente nas decisões relacionadas com mudanças de faixa e entradas em vias com trânsito intenso. Estas dificuldades já tinham sido observadas pelo mesmo jornalista durante um teste anterior realizado em Pequim, conforme contado.

A condutora responsável pela supervisão realizou algumas intervenções, e explicou que algumas se deveram a precaução. Além disso, assumiu o controlo do veículo no regresso ao recinto da exposição, para efetuar o estacionamento.

IA adaptada às estradas europeias

O NGP utiliza o modelo VLA 2.0 para interpretar o ambiente envolvente e determinar as ações necessárias à condução. A tecnologia baseia-se principalmente em câmaras, complementadas por radares de ondas milimétricas e sensores ultrassónicos, distinguindo-se da abordagem exclusivamente visual utilizada pela Tesla no FSD.

A XPENG já tinha realizado demonstrações em Amesterdão e Munique, mas a experiência em Paris permitiu avaliar o comportamento do sistema durante um percurso mais prolongado e num ambiente urbano particularmente exigente.

Este processo de adaptação às condições europeias conta também com o trabalho do centro de investigação e desenvolvimento da XPENG em Munique, inaugurado em setembro de 2025, que participa na adequação das tecnologias da marca às particularidades dos mercados locais.

Condução assistida da XPENG deverá chegar à Europa em 2027

Entretanto, a XPENG prevê disponibilizar o NGP com VLA 2.0 aos clientes europeus em 2027, estando a sua implementação dependente dos requisitos regulamentares aplicáveis.

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