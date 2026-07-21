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XPENG cria um “power bank” gigante capaz de fornecer 1 MW sem exigir uma ligação de 1 MW

· Motores/Energia 2 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. JL says:
    21 de Julho de 2026 às 15:32

    Nos EUA já existem vários postos a funcionar com essa tecnologia, carregadores da IONNA de 400kw, e onde a rede não chega com essa potência, usam uma bateria para ajudar.

    Responder
    • Vítor M. says:
      21 de Julho de 2026 às 15:44

      A ideia, fantástica, diga-se, é essa. Baterias novas ou em segunda vida, podem ser usadas para armazenar energia, carregando mais lentamente, mas, no pico de utilização, nos tais 12% do tempo, podem fornecer até 240 kW a vários postos em simultâneo.

      Isto pode ser interessante, até combinado com energia solar, com os postos, cobertos por painéis solares.

      Responder

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