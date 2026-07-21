XPENG cria um “power bank” gigante capaz de fornecer 1 MW sem exigir uma ligação de 1 MW

E se fosse possível carregar um automóvel elétrico quase tão depressa como abastecer um veículo a combustão, sem necessidade de uma ligação elétrica de 1 MW? É precisamente essa a proposta da XPENG, que apresentou uma solução de armazenamento de energia capaz de fornecer até 1.040 kW através de um gigantesco sistema de baterias que funciona como um verdadeiro “power bank”.

Durante o evento XPENG Live – Physical AI for All, realizado em Munique, a fabricante chinesa revelou uma das tecnologias que poderá acelerar a expansão do carregamento ultrarrápido de veículos elétricos: uma estação de armazenamento de energia capaz de fornecer uma potência de saída de até 1.040 kW, mesmo quando a rede elétrica disponível é muito menos potente.

A solução pretende resolver um dos maiores desafios da mobilidade elétrica, isto é, a instalação de postos de carregamento de elevada potência em locais onde a infraestrutura elétrica não consegue fornecer a energia necessária.

Um “power bank” gigante para carregadores ultrarrápidos

A tecnologia apresentada pela XPENG funciona como um sistema intermédio entre a rede elétrica e os carregadores.

Em vez de exigir uma ligação direta de mais de 1 MW à rede, o equipamento pode ser alimentado por uma entrada entre 120 e 240 kW, armazenando energia em baterias internas para depois a disponibilizar rapidamente aos veículos.

Segundo a XPENG, o sistema oferece:

Característica Valor Potência máxima de saída 1.040 kW Entrada da rede elétrica 120 a 240 kW Eficiência (Round-Trip Efficiency) 91,5%

Como funciona?

Na prática, este sistema funciona de forma semelhante a uma bateria doméstica, mas em escala industrial.

Enquanto o consumo da estação é reduzido, a bateria interna vai sendo carregada lentamente através da rede elétrica. Quando um veículo compatível inicia o carregamento, toda essa energia armazenada pode ser libertada instantaneamente, permitindo atingir potências muito superiores às disponíveis na ligação elétrica do local.

Esta abordagem reduz significativamente os custos de instalação e permite criar postos ultrarrápidos em zonas onde seria impossível obter uma ligação elétrica superior a 1 MW.

Preparada para os veículos da próxima geração

A XPENG está a apostar fortemente na arquitetura elétrica de 800 V e em tecnologias de carregamento cada vez mais rápidas.

Esta nova estação de armazenamento energético foi concebida para acompanhar essa evolução, permitindo alimentar carregadores de potência extremamente elevada e tirar partido das futuras baterias capazes de aceitar taxas de carregamento cada vez mais elevadas.

Embora atualmente poucos automóveis consigam utilizar toda a potência disponível, a infraestrutura fica preparada para as próximas gerações de veículos elétricos.

Uma visão integrada da mobilidade elétrica

A apresentação desta solução demonstra que a estratégia da XPENG vai além da produção de automóveis.

A marca pretende controlar todo o ecossistema da mobilidade elétrica, desde os veículos e os sistemas de inteligência artificial até às baterias, carregadores ultrarrápidos e soluções de armazenamento de energia.

Ao combinar armazenamento local com carregamento de elevada potência, a XPENG procura ultrapassar uma das principais limitações da infraestrutura atual e facilitar a expansão das redes de carregamento rápido, sem exigir investimentos imediatos na capacidade da rede elétrica.