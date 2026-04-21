XPENG cresceu 113% em Portugal no primeiro trimestre de 2026

A XPENG reforça o seu posicionamento em Portugal com um crescimento de 113% no primeiro trimestre de 2026, refletindo o crescimento de vendas da marca na Europa, onde também cresceu 113% no primeiros três meses deste ano.

Empresa tecnológica líder global em veículos elétricos inteligentes orientados por Inteligência Artificial (IA) e inovação, a XPENG reforça o seu posicionamento em Portugal com um crescimento notável.

No acumulado do primeiro trimestre, a XPENG alcançou 373 matrículas em Portugal, mais do dobro do registado no mesmo período em 2025 - 175 matrículas.

O XPENG G6 representou 234 matrículas, mais 114% do que em 2025, quando foram matriculadas 109 viaturas.

representou 234 matrículas, mais 114% do que em 2025, quando foram matriculadas 109 viaturas. O XPENG G9 contou com 139 matrículas, mais 172% do que em 2025, quando foram matriculados 51 veículos deste modelo.

Além disso, a XPENG fechou o primeiro trimestre com o G9 como líder no segmento E-SUV EV com um share de 20%.

Crescimento sustentado na Europa

A XPENG tem registado um crescimento consistente a nível global, com a Europa a liderar o aumento na procura.

Atualmente, o continente europeu já representa 68% do volume global da marca, demonstrando o seu posicionamento competitivo neste mercado.

Apenas no mês de março, foram entregues 4705 viaturas a nível mundial, das quais 3200 unidades na Europa.

XPENG está globalmente bem posicionada

A nível mundial, no acumulado do primeiro trimestre, a XPENG alcançou as 11.557 entregas, o que representa um crescimento de 52% em termos homólogos, superando o objetivo definido em mais de 100%.

Segundo a própria marca, a solidez da sua proposta tecnológica, aliada à inovação e à qualidade dos seus produtos, tem permitido sustentar a procura de forma consistente.

Em Portugal, a marca comercializa o SUV Coupé G6, o SUV familiar G9, eleito Grande SUV do Ano nos Prémios Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026, e o sedã desportivo P7, todos distinguidos com a classificação de segurança de cinco estrelas do EuroNCAP.

Gama da XPENG vai crescer em Portugal

A gama da XPENG, em Portugal, aumentará em breve com a chegada do novo P7+, um fastback 100% elétrico preparado para o futuro e otimizado por IA que estará disponível no mercado nacional em três versões.

O novo XPENG P7+ já está em pré-venda, com preço a partir de 38.200 euros (+IVA), na versão RWD Standard Range.

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