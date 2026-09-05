XPENG cresce 311% na Alemanha em agosto. Em Portugal o crescimento foi de 142,2%

Numa altura em que várias marcas europeias atravessam um período conturbado, a XPENG continua a ganhar espaço nas estradas do Velho Continente. Em agosto de 2026, a marca chinesa viu as suas matrículas na Alemanha crescerem 311% face ao mesmo mês do ano anterior, um avanço expressivo no berço de alguns dos maiores fabricantes de automóveis do mundo.

Hoje em dia, mesmo em Portugal, já percebemos que a XPENG cresceu nas preferências dos consumidores. No nosso país, (e na Europa em geral) destaca-se o G6 como o modelo mais matriculado. Este foi também o model que já faz "mancha" em Espanha e nos Países Baixos.

Em Portugal, os dados disponíveis apontam para 1.398 matrículas nos primeiros oito meses do ano.

311% na Alemanha em agosto?

De facto, os números referem que a Alemanha foi um dos destaques da XPENG em agosto. A marca registou 1.163 novas matrículas, mais 311% do que no mesmo mês de 2025. Isto significa que o volume mais do que quadruplicou num ano.

O resultado ganha outra dimensão quando comparado com o mercado alemão de ligeiros de passageiros, que cresceu 2,6% nesse mês. Entre janeiro e agosto, a XPENG acumulou 5.773 matrículas na Alemanha, uma subida de 257,7% face ao período homólogo.

Segundo o ChinaEVHome, que cita dados da autoridade alemã KBA, os G6 e G9 foram os principais responsáveis pelo crescimento. A publicação não apresenta, contudo, a repartição das matrículas entre os dois SUV.

G6 lidera em Espanha e nos Países Baixos

Os dados de outros dois mercados europeus ajudam a perceber quais os modelos que estão a colocar mais veículos da marca na estrada.

Em Espanha, a XPENG registou 189 matrículas em agosto, das quais 171 corresponderam ao G6. O SUV representou, assim, cerca de 90% do volume mensal da marca. O G9 somou 10 unidades e o P7+ outras oito.

Nos Países Baixos, o G6 também ficou à frente, com 95 matrículas, seguido pelo G9, com 29, e pelo P7+, com 22. No total, estes três modelos somaram 146 unidades durante agosto.

O G6 é, portanto, o modelo com maior expressão nestes dois mercados. Estes resultados permitem identificar a sua importância para a marca, embora não constituam um balanço completo das vendas europeias.

E em Portugal? A XPENG cresce 142,2% em agosto

O crescimento da XPENG também se fez sentir em Portugal. Segundo os dados da ACAP, a marca chinesa registou 201 matrículas de ligeiros de passageiros em agosto de 2026, contra 83 no mesmo mês de 2025. Trata-se de uma subida de 142,2%, que mais do que duplica o volume do período homólogo.

Este resultado elevou a quota da XPENG no mercado nacional de ligeiros de passageiros para 1,43% em agosto, face aos 0,64% registados um ano antes.

No acumulado de janeiro a agosto, a marca somou 1.398 matrículas, comparativamente às 545 do mesmo período de 2025, o que representa um crescimento de 156,5%. A quota de mercado também aumentou, passando de 0,35% para 0,83%.

Os números confirmam um reforço da presença da XPENG em Portugal, tanto no mês de agosto como no acumulado do ano. O modelo mais vendido foi também o G6.

Entregas mundiais também aumentaram em agosto

A nível global, a XPENG entregou 39.107 veículos em agosto, mais 3,7% face ao mesmo mês de 2025 e mais 2,8% do que em julho. Foi o segundo melhor mês de entregas da marca em 2026.

Agosto trouxe, assim, sinais positivos para a XPENG: crescimento nas entregas globais, uma forte subida na Alemanha e um papel destacado do G6 nos mercados europeus analisados.

Os números europeus referem-se a matrículas, enquanto o balanço mundial contabiliza entregas, indicadores diferentes que ajudam a acompanhar a evolução da marca.