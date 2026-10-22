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Motores/Energia

XPENG anuncia integração do Google Play nos seus carros elétricos

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A XPENG anunciou o alargamento da sua colaboração com a Google, que permitirá integrar o Google Play diretamente nos sistemas de infotainment dos seus carros elétricos. A novidade tem lançamento previsto para o início de 2027.

A integração do Google Play permitirá aos condutores e passageiros aceder a centenas de aplicações diretamente através do ecrã do automóvel, sem necessidade de recorrer a um smartphone. A solução será baseada no Android Automotive OS e estará integrada no cockpit inteligente da fabricante chinesa.

Google Play chega aos automóveis XPENG em 2027

O catálogo incluirá aplicações de música, podcasts, streaming de vídeo, navegação, carregamento, estacionamento, notícias e jogos, estes últimos disponíveis para utilização com o veículo estacionado. A oferta abrangerá aplicações provenientes de mais de 100 países e regiões, adaptadas aos diferentes mercados.

Os utilizadores poderão ainda recorrer ao assistente de voz multilingue com Inteligência Artificial da XPENG para abrir e interagir com as aplicações instaladas. Estas poderão receber atualizações diretamente através do Google Play, sem exigir atualizações remotas do software do automóvel.

Esta novidade dá continuidade à parceria entre as duas empresas, que já tinha sido reforçada em julho de 2026 com a integração do Auto SDK do Google Maps, destinado a melhorar a navegação e a disponibilizar funcionalidades cartográficas aos sistemas avançados de assistência à condução.

As melhores parcerias tecnológicas criam novas oportunidades de evolução. O nosso trabalho conjunto com a Google Maps demonstrou o que as duas empresas podem alcançar ao integrar tecnologias globais numa experiência de utilização distintiva nos nossos automóveis. Esse sucesso criou as bases para uma colaboração ainda mais profunda. Com o Google Play, alargamos esta abordagem da navegação a um ecossistema digital mais abrangente, proporcionando aos nossos clientes uma experiência que poderá continuar a evoluir à medida que a XPENG expande a sua presença.

– Xianming Liu, vice-presidente da XPENG e responsável pelo General Intelligence Center

A disponibilização do Google Play será gradual, a partir do início de 2027. A XPENG ainda não revelou os modelos e mercados abrangidos, nem a lista de aplicações compatíveis, informações que serão anunciadas posteriormente.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Google Play Xpeng

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Comentários

1
  1. ZA
    Zé Fonseca A.

    Tentativa de resposta à Tesla, voltaram a aumentar as vendas de Tesla só por causa do grok bot e grok voice, até eu mudava de carro por isso mas tinha de ser uma marca alemã, nunca desceria tão baixo a ir para Tesla

    Responder

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