Xiaomi SU7 Ultra: melancia mostra resistência da bateria! Veja tudo neste vídeo

Até ao ano passado, a Xiaomi era uma empresa mais conhecida pelos seus smartphones e eletrodomésticos. Este gigante chinês conquista o mercado dos carros elétricos com o seu novo flagship, o SU7 Ultra. Este tem algumas características inovadoras de segurança da bateria. Para o provar, a marca usou agora uma melancia para mostrar o que o SU7 Ultra consegue.

Surpreendentemente, em vez de depender dos tradicionais de testes de colisão, a Xiaomi adotou uma nova abordagem para mostrar estas características. Uma melancia, revestida com o mesmo material protetor utilizado na bateria do SU7 Ultra, caiu do sexto andar da fábrica da Xiaomi.

O objetivo era mostrar o quão robusta é a proteção da bateria. A melancia sobreviveu à queda sem rebentar. É definitivamente uma forma interessante de demonstrar a resistência ao impacto do revestimento. O sistema de bateria do SU7 Ultra vem com várias camadas de proteção.

Um reforço de 14 camadas com fortes vigas de aço, um grande sistema de arrefecimento ativo de 7,8 metros quadrados e isolamento de aerogel contribuem para a segurança da bateria. Um sistema de gestão de baterias controlado por IA e a monitorização baseada na nuvem acrescentam camadas extra de segurança.

A bateria real é um pacote de bateria NMC ternária de 93,7 kWh, fornecido pela CATL. Suporta carregamento rápido de 5,2 C CC, permitindo carregar de 10% a 80% em apenas 11 minutos, proporcionando uma autonomia classificada pela CLTC de 620 km.

Os números de desempenho do Xiaomi SU7 Ultra são notáveis. Com os seus dois motores HyperEngine V8 na traseira e um único HyperEngine V6 a alimentar o eixo dianteiro, o carro produz uma potência combinada de 1.138 kW (1.526 cv) e 1.305 lb-ft de binário. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 1,98 segundos, com uma velocidade máxima próxima dos 360 km/h.

Para tornar o carro mais seguro, a Xiaomi incluiu um limitador que limita inicialmente a velocidade máxima a 140 km/h e a potência de saída a 900 cv. Os condutores podem libertar todos os 1.526 cv após conduzirem mais de 300 km. O SU7 Ultra foi lançado na China em fevereiro de 2025, com um preço inicial de 529.900 RMB, pouco mais de 67 mil euros.