Depois de conquistar o mercado dos smartphones, a Xiaomi procura já novas áreas para se impor. Com o mercado dos automóveis cada vez mais interessante, a marca parece agora querer focar-se aqui e até já tem planos importantes para o seu futuro.

Apesar de não ter ainda nenhuma proposta apresentada ou sequer a chegar ao mercado, a Xiaomi está a preparar o seu carro. A marca quer alinhar-se com o que as grandes empresas estão a produzir e colocar nas estradas a sua proposta.

De forma lenta, mas decidida, a marca tem mostrado alguns pormenores da sua proposta e das suas metas. A mais recente veio do próprio CEO da empresa, Lei Jun, que numa entrevista revelou que as ambições da empresa para o futuro incluem uma posição entre as cinco maiores fabricantes de automóveis.

Este desejo pode parecer demasiado otimista, mas dada a rápida expansão dos carros elétricos nos últimos anos, não é impossível. É um campo novo e muitas marcas estão ainda a pensar a forma como vão entrar neste novo mercado, onde existe ainda espaço para novos concorrentes.

O responsável máximo da marca admite que a Xiaomi Auto está cerca de 6 a 7 anos atrás da concorrência na China. Ainda assim, o seu primeiro lançamento está marcado para acontecer em 2024, o que está praticamente à porta de acontecer.

A empresa tem grande experiência em software e na experiência geral do utilizador, algo que certamente irá usar para conseguir alcançar a sua meta deforma ainda mais rápida. Na verdade, Lei Jun entende que a parte de desenvolvimento de software é extremamente importante nos dias de hoje.

A visão da Xiaomi é oferecer a integração perfeita em todos os dispositivos que o utilizador tem acesso - smartphone, casa inteligente e carro. A marca quer dar assim um pacote completo. Com base no sucesso da marca, Lei Jun acredita que o marketing do seu novo carro não será difícil, dado que conta com aceso a tantas lojas no mundo, quer da Xiaomi quer de outras marcas.