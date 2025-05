Xiaomi confirmou quando vai revelar o YU7, o seu tão aguardado SUV económico

A Xiaomi tem estado focada nos seus carros, ainda que não descure todos os seus outros produtos. A marca quer lançar novidades e agora revelou finalmente quando vai apresentar oficialmente o novo YU7, o seu tão aguardado SUV económico. Tudo acontece esta semana, num evento que não se limitará a dar a conhecer este carro elétrico. Há mais novidades a caminho.

Evento de apresentação do Xiaomi YU7

Embora não haja um dia em que a Xiaomi não lance um novo dispositivo, a empresa chinesa costuma reservar os seus produtos mais importantes para um grande anúncio: através de um evento de lançamento, com a presença dos participantes e da imprensa, que é também transmitido em direto para todos os utilizadores e fãs da marca.

E, precisamente esta semana, a Xiaomi vai realizar uma onde vamos ver novos tablets, um novo processador e, finalmente, o seu novo SUV elétrico, o Xiaomi YU7. A empresa confirmou que o evento de lançamento, que também irá celebrar o 15º aniversário da marca, terá lugar na próxima quinta-feira, 22 de maio, às 19h00 (hora local de Pequim).

Embora não tenham sido revelados muitos detalhes a este respeito, a empresa mostrou alguns dos produtos que iremos ver neste evento agendado para o próximo dia 22, e que vão além do Xiaomi YU7 começando pelo seu novo processador, o XRING 01. Este chegará para competir com o Snapdragon 8 Gen 3 e permitirá que os seus smartphones custem menos, dependendo da Qualcomm incluir processadores nestes dispositivos.

Há mais novidades a caminho para todos

Outra das novidades que vamos ver neste evento é o Xiaomi 15S Pro, o smartphone que chegará com o SoC XRING 01. A empresa vai também apresentar o seu tablet Xiaomi Pad 7 Ultra. A estrela do evento, no entanto, será o Xiaomi YU7, o próximo carro elétrico da marca que irá competir de igual para igual com o Tesla Model Y.

O SUV da Xiaomi já foi visto em algumas imagens oficiais. De facto, a empresa confirmou este modelo em dezembro de 2024. Tem vindo a partilhar lentamente detalhes sobre o veículo desde então.

Na próxima quinta-feira, portanto, a empresa revelará todos os detalhes do YU7, incluindo o preço, as configurações e muito mais. Para já, porém, sabemos que o Xiaomi YU7 pode chegar com uma autonomia até 800 km com uma potência de 11,74 kWh. Quanto ao design, sabemos que o SUV da Xiaomi medirá 4,99 metros de comprimento, 1,99 metros de largura e 1,60 metros de altura. Terá ainda uma distância entre eixos de 3 metros e um peso de 2.405 quilos.