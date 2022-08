XBUS Camper, a minicaravana elétrica super eficiente para 2 pessoas

Os veículos elétricos estão a tomar conta das estradas e num futuro próximo qualquer classe de viatura terá a opção elétrica disponível. Dos ligeiros aos pesados, passando pelo transporte de pessoas, até às mercadorias, as marcas estão a preparar fortemente a transição. Dizemos fortemente porque até nas ofertas mais peculiares já se pensa em eficiência elétrica. Um caso pródigo é o da autocaravana XBUS Camper.

Esta é uma proposta de uma a minicaravana elétrica super eficiente para 2 pessoas. Envolver-se na natureza com o maior conforto.

XBUS: Minicaravana que não fere o ambiente nem o seu conforto

A proposta tem como base alguns critérios de sustentabilidade. Um veículo pequeno, com recursos solares e que possa acomodar duas pessoas. Assim, a versão campista do XBUS terá 3,95 m de comprimento, a minicarrinha oferece espaço para o conforto dos ocupantes.

Uma cabina retrátil na retaguarda cria uma área de sono de 130 × 210 cm. Há também um bloco de cozinha móvel a bordo que pode ser utilizado fora do veículo, se necessário, bem como uma televisão, frigorífico, tanque de água doce e lava-loiça.

Na versão totalmente equipada, o preço do XBUS Camper com teto dobrável deverá rondar os 30.170 euros. Atualmente, o protótipo do veículo ainda se encontra no início de fabrico na empresa alemã, situada em Rosbach. Espera-se que os primeiros modelos cheguem aos clientes em 2024.

A versão autocaravana apresenta quatro motores de cubo de roda controlados eletricamente, que juntos fornecem até 56 kW (76 cv) em tração total, permitindo uma velocidade máxima de 100 km/h.

Transformação da energia solar em energia elétrica

A bateria armazena 15 kWh na versão básica e pode ser aumentada para 45 kWh com conjuntos de baterias adicionais. Dependendo da configuração da bateria, o alcance deve situar-se entre 200 e 600 km. O carregamento leva três a cinco horas numa tomada padrão de 220 V ou correspondentemente mais rápido num carregador de 11 kW.

Tal como as outras variantes do XBUS, o XBUS Camper está disponível tanto nas versões de chassis Standard como Offroad com maior distância ao solo. Existe um painel fotovoltaico de 5 m² no telhado. Em condições ótimas, o veículo deve ser capaz de gerar um alcance adicional de 30 a 50 km diários a partir da energia solar numa média anual.

Esta tecnologia vale especialmente a pena para férias de campismo em regiões ensolaradas. Graças à tecnologia de carregamento do veículo, os campistas podem também utilizar a sua própria energia solar a partir da tomada de 220 volts do próprio veículo.

Com um peso sem carga entre 500 e 800 kg, dependendo do equipamento, o XBUS insere-se na categoria de veículos elétricos ligeiros. Os clientes do XBUS poderão escolher entre um total de nove variantes no futuro. Quer seja pick-up, carrinha, autocarro ou caravana, todos eles partilham uma abordagem modular.

Face ao crescente congestionamento das estradas, precisamos de conceitos inteligentes, versáteis e sustentáveis que ofereçam mobilidade individual e se adaptem aos estilos de vida pessoais: sustentáveis, modulares e acessíveis. É aí que entramos com o XBUS.

Disse Ralf Haller, fundador da empresa.

Modular para se ajustar a todo o tipo de oferta

O princípio modular pode ser o grande trunfo desta proposta. Com apenas dois módulos, por exemplo, a carrinha pode ser temporariamente convertida numa caravana para as próximas férias.

Cerca de 270 concessionários na Alemanha e mais de 800 na Europa irão realizar esta conversão rápida e fácil. Estão também previstos módulos de aluguer.

A política da empresa por trás do XBUS, a ElectrisBrands, este conceito e produto tem como base os métodos de produção amigos do ambiente e rotas de entrega curtas, bem como a utilização de baterias sem cobalto.

O nosso objetivo é ser capaz de reutilizar o maior número possível de peças individuais. Conseguimo-lo utilizando materiais e componentes não misturados que são geralmente totalmente recicláveis. Verde do princípio ao fim, é para isso que o conceito global está concebido.

Concluiu Ralf Haller.

Portugal já está na lista dos países que estarão disponíveis para receber este veículo.