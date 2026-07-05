Waymo prepara chegada à Europa e Portugal pode estar na rota dos robotáxis

Carros elétricos, autónomos e sem condutor, como os da Waymo, estarão já a preparar a entrada na Europa, e Portugal poderá estar no horizonte.

A expansão internacional da Waymo, empresa de condução autónoma da Alphabet (Google), acaba de dar um passo importante. Depois de consolidar a sua liderança nos Estados Unidos, a empresa está a criar uma estrutura legal na Europa e a Península Ibérica poderá tornar-se uma das portas de entrada.

Embora Portugal ainda não esteja oficialmente nos planos, a criação da Waymo Iberia em Espanha alimenta a possibilidade de o país vir a integrar uma futura expansão.

Waymo cria empresa para a Península Ibérica

Segundo registos empresariais conhecidos nos últimos dias, a Waymo constituiu a empresa Waymo Iberia SL, sediada em Espanha. Em paralelo, surgiram também as entidades Waymo France e Waymo Germany GmbH, sinalizando uma estratégia organizada para estabelecer presença em alguns dos principais mercados europeus.

Apesar de estas entidades não significarem o lançamento imediato de serviços, representam normalmente um passo essencial para tratar de questões legais, fiscais, contratação de pessoal e futuras operações comerciais.

No caso da Waymo Iberia, o nome escolhido é particularmente relevante, já que faz referência à Península Ibérica e não apenas ao mercado espanhol, deixando em aberto a possibilidade de uma expansão futura para Portugal.

Portugal pode beneficiar da proximidade

Para já, a Waymo não anunciou qualquer operação em território português. Ainda assim, a existência de uma estrutura dedicada à Península Ibérica poderá facilitar futuras iniciativas, sobretudo se os testes realizados em Espanha forem bem-sucedidos.

A empresa tem privilegiado grandes centros urbanos para iniciar as operações de robotáxis, pelo que cidades como Madrid ou Barcelona deverão ser as primeiras candidatas. Caso a tecnologia avance na região, Lisboa e Porto poderão surgir numa fase posterior, dependendo da regulamentação nacional e da maturidade da tecnologia.

A Europa está a tornar-se um mercado prioritário

A movimentação da Waymo acontece numa altura em que a concorrência pelo mercado europeu dos robotáxis se intensifica. A britânica Wayve, por exemplo, anunciou recentemente várias parcerias estratégicas. Em conjunto com a Uber e a Nissan, irá lançar um projeto-piloto de robotáxis em Tóquio no final de 2026.

Além disso, a Wayve, a Uber e a Stellantis preparam a implementação de serviços autónomos em mais de dez cidades mundiais, incluindo Londres.

A própria Waymo também já confirmou testes em Tóquio e prepara o lançamento comercial dos seus robotáxis em Londres, aquele que será o seu primeiro mercado europeu operacional.

A líder mundial da condução autónoma

A Waymo continua a ser considerada a empresa mais avançada no setor da condução totalmente autónoma. Atualmente opera serviços comerciais em várias cidades norte-americanas, contando com cerca de 3.000 robotáxis, realizando aproximadamente 500 mil viagens pagas por semana e acumulando mais de 200 milhões de quilómetros conduzidos de forma totalmente autónoma.

Ao contrário de muitos concorrentes, os veículos da Waymo já circulam sem condutor de segurança em diversos mercados dos Estados Unidos, sendo frequentemente apontados como a referência da indústria.

Portugal ainda terá de esperar

Embora não exista qualquer confirmação oficial sobre uma entrada em Portugal, a criação da Waymo Iberia mostra que a empresa começa finalmente a olhar para o sul da Europa como uma região estratégica.

Se a expansão europeia seguir o ritmo esperado, Portugal poderá beneficiar da proximidade geográfica e da eventual criação de operações ibéricas, aproximando o país da chegada dos primeiros serviços comerciais de mobilidade totalmente autónoma. Ainda assim, antes disso será necessário ultrapassar desafios regulatórios, adaptar a legislação e garantir que a tecnologia cumpre os exigentes padrões de segurança exigidos na Europa.