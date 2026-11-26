A Volvo Cars iniciou os testes com os robôs humanoides AEON, desenvolvidos pela Hexagon Robotics, e pretende que os primeiros comecem a desempenhar funções em contexto real de produção a partir de meados de 2027.

A marca sueca anunciou que está a preparar a integração de robôs humanoides nas suas linhas de produção, com o objetivo de explorar o potencial desta nova geração de robótica para tornar a produção automóvel mais segura, flexível e eficiente. A fábrica de Ghent, na Bélgica, é a primeira unidade industrial da Volvo Cars a testar robôs humanoides, que estão a ser treinados em ambiente industrial real para desempenhar tarefas repetitivas e fisicamente exigentes.

Nesta fase, os equipamentos estão a aprender a executar tarefas em colaboração com os trabalhadores e em articulação com os sistemas de automação já existentes, numa iniciativa que prepara o caminho para um projeto-piloto previsto para o primeiro semestre de 2027.

O AEON e a aprendizagem por imitação

Com 1,65 metros de altura e 60 quilogramas de peso, o AEON combina câmaras e sensores que lhe permitem reconhecer o ambiente envolvente e manusear componentes com precisão. Ao contrário dos robôs humanoides convencionais, desloca-se sobre rodas, podendo atingir uma velocidade de 2,4 metros por segundo, equivalente a uma corrida ligeira, e transportar cargas até 10 kg. Concebido como uma plataforma multifuncional, pode ser treinado para desempenhar diferentes tarefas industriais, permitindo alargar progressivamente as suas aplicações.

Uma das particularidades desta tecnologia está na forma como os robôs aprendem, uma vez que, através de um método de aprendizagem por imitação, adquirem novas competências reproduzindo tarefas previamente demonstradas.

O treino está a ser conduzido por uma equipa da Volvo Cars, em estreita colaboração com a divisão de Robótica do grupo tecnológico sueco Hexagon, e numa primeira fase os robôs estão a aprender a colocar componentes em dois dispositivos de fixação, uma operação que exige elevados níveis de precisão.

À medida que os resultados forem validados, o treino passará a incluir tarefas progressivamente mais complexas, desde o manuseamento de diferentes peças até à circulação na área de produção e à interação com os sistemas automatizados da fábrica.

Porquê apostar em robôs humanoides?

A automação faz parte da indústria automóvel há várias décadas, com braços robóticos e sistemas fixos particularmente eficazes em operações estáveis e repetitivas, mas algumas tarefas fisicamente exigentes requerem uma flexibilidade que estes equipamentos não conseguem oferecer. Perante este cenário, a robótica humanoide permite integrar equipamentos mais versáteis nos processos de produção existentes, sem substituir a automação convencional.

Segundo Magnus Nilsson, responsável máximo pela área de Produção da Volvo Cars, o formato humanoide do AEON permite integrá-lo nos processos de produção atuais, lado a lado com as equipas e com os sistemas de automação existentes. Assim sendo, o objetivo é que os robôs assumam algumas das tarefas fisicamente mais exigentes e contribuam para melhorar as condições ergonómicas de trabalho dos colaboradores da marca.

Por sua vez, Arnaud Robert, presidente da Hexagon Robotics, sublinha que o objetivo da robótica humanoide é criar valor para os clientes da Hexagon e que a colaboração próxima com as equipas da Volvo Cars permite garantir que o AEON executa tarefas em contexto real que apoiam os processos de produção da marca.

O que se segue

A atual fase de testes e aprendizagem prepara o projeto-piloto previsto para o primeiro semestre de 2027 e, durante este período, a fábrica de Ghent deverá receber novas unidades AEON, que serão progressivamente integradas num conjunto mais diversificado de tarefas.

A Volvo Cars pretende que os primeiros robôs comecem a desempenhar funções em contexto real de produção a partir de meados de 2027, numa iniciativa que se insere na estratégia de investimento da marca em tecnologias avançadas de produção.

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