Volvo diz que os seus carros podem ser a solução para um problema… inesperado

Quando pensamos num automóvel, pensamos em transporte, conforto e desempenho. Raramente pensamos naquilo que respiramos enquanto conduzimos. A Volvo, aparentemente, pensa, e desenvolveu uma tecnologia presente em toda a sua gama que, segundo a marca, pode fazer uma diferença real na vida de milhões de pessoas. Especialmente nesta época do ano.

A primavera é, para muitos, a estação mais temida do ano. Não pela chuva nem pelo frio, mas por algo bem mais difícil de evitar: o pólen.

Olhos irritados, espirros constantes, dificuldade em respirar... Quem sofre de alergias sazonais conhece bem o ritual, e sabe também que, por muito que tente escapar, o ar lá fora é impossível de controlar.

O de dentro do carro, segundo a Volvo, já não. Com um sistema capaz de filtrar até 95% das partículas poluentes e alergénicas, a Volvo tem vindo a redefinir o conceito de bem-estar a bordo.

Volvo ajuda a aliviar e prevenir os sintomas das alergias sazonais

Para responder especialmente à primavera, a Volvo desenvolveu uma tecnologia que transforma o interior dos seus automóveis num verdadeiro refúgio para quem sofre de alergias ou tem maior sensibilidade respiratória.

De nome Advanced Air Cleaner, este sistema de purificação ativa do ar está presente em toda a gama de automóveis Volvo e pode eliminar até 95% das partículas finas PM2.5, ou seja, partículas inferiores a 2,5 µm, que são particularmente nocivas à saúde.

Além disso, filtra eficientemente pólen, poeiras e até gases de escape, mantendo o ambiente no habitáculo limpo, saudável e confortável.

Segundo a Volvo, o funcionamento é totalmente automático e ajustado em tempo real graças a sensores inteligentes que monitorizam a qualidade do ar dentro e fora do veículo.

Alguns modelos e versões da gama Volvo integram ainda o Clean Zone Interior Package ou o sistema CleanZone com AQS, com diferentes níveis de funcionalidade, incluindo:

Materiais interiores cuidadosamente selecionados para evitar substâncias alergénicas;

Ventilação prévia do habitáculo ao destrancar o carro;

Outras soluções que contribuem para manter o ar puro mesmo em meio urbano ou zonas poluídas.

A Volvo assegura que "esta abordagem à purificação do ar não é um extra: é parte integrante de todos os seus modelos e da sua visão mais ampla de segurança e bem-estar".