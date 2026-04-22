Volvo arranca produção do novo EX60, modelo 100% elétrico com 810 km de autonomia

O modelo mais revolucionário da Volvo já está em movimento: a Volvo Cars iniciou a produção do novo Volvo EX60 totalmente elétrico, e o Pplware está em Gotemburgo, na Suécia, a testemunhar como tudo acontece.

O EX60, SUV médio 100% elétrico da Volvo, começou hoje a ser produzido na unidade da marca, em Torslanda, nos arredores da sede da empresa, em Gotemburgo, na Suécia.

No mês passado, a marca já tinha anunciado o aumento dos volumes de produção do EX60 para 2026, refletindo a forte procura registada desde a sua apresentação mundial.

Impacto do Volvo EX60 na economia da Suécia

Este é o primeiro automóvel totalmente elétrico a ser concebido, desenvolvido e produzido na Suécia, reforçando o compromisso de longo prazo da Volvo Cars com o seu país de origem enquanto centro estratégico de desenvolvimento e produção de veículos elétricos premium.

O impacto do modelo estende-se à economia. O EX60 deverá contribuir de forma relevante para a economia de Gotemburgo e da Suécia, posicionando-se como um dos principais produtos de exportação do país em valor e reforçando o papel da região da Suécia Ocidental como um verdadeiro hub automóvel.

Hoje celebramos um marco importante para a nossa empresa e para a Suécia como um todo, ao iniciarmos a produção das primeiras unidades do EX60 destinadas a clientes.

Afirmou Håkan Samuelsson, diretor-executivo da Volvo Cars, acrescentando que a marca entra, agora, "numa fase de aumento progressivo da produção, com elevados padrões de qualidade, garantindo que este modelo transformador será um motor de crescimento rentável nos próximos anos".

Fábrica de Torslanda produz seis mil carros por semana

A decisão de reforçar os volumes de produção para 2026 surge na sequência de uma forte procura inicial em mercados-chave como a Suécia e a Alemanha, bem como de níveis de encomendas significativamente acima das previsões internas na maioria dos principais mercados europeus.

Perante o forte volume de encomendas na Europa, e com a abertura dos livros de encomendas para os Estados Unidos e mercados asiáticos prevista ainda para esta primavera, a Volvo Cars decidiu aumentar a produção do EX60 em 2026.

Segundo a Volvo, pela primeira vez na sua história, a fábrica de Torslanda estará em funcionamento durante mais uma semana este verão.

Com seis mil carros a saírem das suas linhas de produção por semana, esta fábrica tem sido alvo de uma profunda modernização nos últimos anos, preparando-se para a produção do EX60 e de outros veículos elétricos de nova geração.

No âmbito de um investimento de cerca de 10 mil milhões de coroas suecas (o equivalente a cerca de 930 milhões de euros), a Volvo Cars introduziu capacidades de mega casting, uma nova unidade de montagem de baterias e uma renovação completa da pintura e da linha de montagem final.

Um modelo inegavelmente escandinvo

Revelado em janeiro, o EX60 foi concebido para marcar um ponto de viragem para a Volvo Cars e para os seus clientes.

Com um design inegavelmente escandinavo, o novo EX60 chega com linhas aerodinâmicas e um interior pensado para conforto e espaço familiar, incluindo bom espaço para passageiros e bagagem.

Além da autonomia líder, oferecendo até 810 km, o Volvo oferece capacidade de carregamento dos 10% aos 80% em apenas 16 minutos e um posicionamento de preço alinhado com o atual best-seller da marca, o XC60 híbrido plug-in.

Preço e disponibilidade em Portugal As encomendas do Volvo EX60 estão abertas em Portugal desde 21 de janeiro de 2026, com as primeiras entregas das versões P6 e P10 previstas para o verão deste ano. A variante P12 chegará pouco depois. Versão Nível de Equipamento Preço (c/ IVA) P6 RWD Elétrico Plus 67.906 € P6 RWD Elétrico Ultra 74.917 € P10 AWD Elétrico Plus 70.981 € P10 AWD Elétrico Ultra 77.992 € P12 AWD Elétrico Plus 77.131 € P12 AWD Elétrico Ultra 84.142 € Para o mercado empresarial, o preço base sem IVA é de 50.650 €, valor abaixo do limiar que permite às empresas a dedução integral do IVA e a isenção do pagamento da Taxa de Tributação Autónoma. Já em pré-venda e a chegar no segundo trimestre de 2027, a versão Cross Country oferece maior altura ao solo (+20 mm), proteções específicas e suspensão pneumática com ajuste de altura.

Conheça o Volvo EX60: